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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DW Türkçe
18.07.2018 - 09:12, Son Güncelleme:

Bin Ladin’in eski korumasına sınır dışı Almanya’yı karıştırdı

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Bin Ladin’in eski korumasına sınır dışı Almanya’yı karıştırdı

Usame Bin Ladin’in eski koruması Sami A.’nın mahkeme kararına rağmen sınır dışı edilmesinin ardından tartışmalar sürüyor. KRV eyalet parlamentosu konuyu özel bir oturumda ele alacak.

El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in eski koruması Sami A.'nın, mahkemenin aksi yönde karar almasına rağmen Almanya’dan Tunus’a sınır dışı edilmesinin yankıları sürüyor.

Kuzey Ren-Vestfalya eyalet parlamentosundaki Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) olayın aydınlatılmasını istiyor. Bu amaçla eyalet parlamentosunun hukuk komisyonunda özel bir oturum yapılacak. Eyaletteki muhalefet partileri, söz konusu sınır dışı uygulamasının hukuki geçerliliğinin incelenmesini talep ediyor. Yeşiller ve SPD, Sami A.'nın sınır dışı edilebilmesinin sadece federal yetkililerin ve eyalet yetkililerinin konuya bakan mahkemeyi yanıltarak mümkün olduğu iddiasının açıklığa kavuşturulması gerektiğini savunuyor.

Emniyet makamları tarafından “tehlikeli bir İslamcı” olarak nitelendirilen Sami A. Cuma sabahı polis eşliğinde Düsseldorf’dan ülkesi Tunus’a gönderilmişti. Ancak Gelsenkirchen İdare Mahkemesi, Sami A.’nın işkence görmeyeceği yönünde Tunus’tan diplomatik güvence istendiği, ancak güvence gelmediği için, Perşembe akşamı aldığı bir kararla sınır dışı edilmesinin söz konusu olamayacağına hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi’ne ancak Sami A. uçaktayken ulaşmış, mahkeme sözcüsü, Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nin daha önce, kararı bekleyecekleri izlenimi yaratacak bir tavır içinde olduğunu belirtmişti.

 

"SINIR DIŞI EDİLMESİ HUKUKA AYKIRI”

Gelsenkirchen İdare Mahkemesi sınır dışı sonrasında aldığı kararda ise Sami A.’nın sınır dışı edilmesinin “ağır bir şekilde hukuka aykırı” olduğuna ve “hukuk devletinin temel ilkelerini ihlal ettiğine” hükmetti. Mahkeme, Sami A.’nın bu nedenle “derhal Almanya’ya geri getirilmesi ve masrafları Yabancılar Dairesi’nin karşılaması” yönünde karar aldı. Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Mülteciler Bakanlığı ise, mahkeme kararına itiraz edeceğini duyurdu.

 

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