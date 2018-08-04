Bin Ladin’in annesi: Oğlumun beyni yıkandı
Terör örgütü El Kaide’nin 2011’de ABD operasyonu ile öldürülen lideri Usame bin Ladin’in annesi Alia Ghanem, basına ilk kez konuştu.
İngiliz Guardian gazetesine mülakat veren Ghanem, oğlu Bin Ladin’den uzak bir yaşam sürdüğü için hayatının oldukça zor geçtiğini söylerken, “Oğlumun beyni 20’li yaşlarda tanıştığı kişiler tarafından yıkandı” dedi. Suudi Arabistan’ın en etkili aileleri arasında bulunan Bin Ladin ailesinin Cidde’deki evinde kalan Ghanem, oğlunun üniversiteye gitmeden önce oldukça farklı bir karaktere sahip, utangaç birisi olduğunu söyledi. Ghanem, oğlunun bir gün dünyanın en çok aranan teröristi konumuna geleceğinin geçmiş günlerde aklından bile geçmediğini belirtti. Ghanem, oğlunun terör eylemleri gerçekleştirdiğini öğrenmesinin ardından yaşadığı duygulara dair, “Aşırı üzüntü yaşadık. Bunların hiçbirinin meydana gelmesini istemezdim” dedi.
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