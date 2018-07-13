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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
AA
13.07.2018 - 17:23, Son Güncelleme:

Almanya'da Bin Ladin skandalında flaş gelişme!

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Almanya'da Bin Ladin skandalında flaş gelişme!

Almanya'da yayınlanan Bild gazetesinin aktardığına göre, Almanya'nın yıllarca maaş bağladığı ortaya çıkan El Kaide eski lideri Usame bin Ladin'in koruması ülkesine iade edildi.

 Almanya, bir dönem Usama Bin Ladin'in koruması olarak çalıştığı iddia edilen Tunuslu Sami A'yı sınır dışı etti.

İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Annegret Korff, yaptığı açıklamada, Sami A’nın sabah saatlerinde sınır dışı edildiğini ve Tunus makamlarına teslim edildiğini belirtti.

Almanyada Bin Ladin skandalında flaş gelişme

İçişleri Bakanlığının Sami A. olayında Kuzey Ren Vestfalya eyaleti makamlarını desteklediğini belirten Korff, Yabancılar Yasasına göre, bir kişinin sınır dışı edilip edilmeyeceği ve ne zaman edileceği konusunun eyaletin yetkisinde olduğunu ifade etti.

Alman Haber Ajans ise Gelsenkirchen İdari Mahkemesinin Sami A'ya işkence uygulanmayacağına ilişkin Tunus'tan diplomatik güvence istendiğini, güvence gelmediği için Sami A'nın şimdilik sınır dışı edilemesi kararını verdiğini kaydetti.

Mahkemenin dün verdiği kararın bu sabah Federal Göç ve Mülteci Dairesine ulaştırdığı ancak Sami A'nın çoktan sınır dışı edildiği kaydedildi.

Korff, mahkemenin kararına ilişkin olarak, sınır dışı konusundaki kararları verme yetkisinin Kuzey Ren Vestflaya eyaletinde bulunduğunu, ayrıntılı bilgiye sahip olmadığını kaydetti

 

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