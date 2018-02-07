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Bin araçlık terör konvoyu! ABD yolladı, Rusya göz yumdu

Hürriyet Haber
07.02.2018 - 10:03 | Son Güncelleme:

Kandil, binden fazla teröristin öldürüldüğü Afrin’e takviye için 600 terörist gönderdi. PKK’lı teröristler Menbiç ve Kobani gibi bölgelerden “sivillerin dayanışma ziyareti” adı altında ilçeye sokuldu. Teröristler, yüzlerce araçlık konvoyla Esad rejiminin kontrol ettiği yolu kullandı.

Terör örgütü YPG/PYD, Zeytin Dalı harekâtında sayıları bine yaklaşan terörist kaybını telafi etmek için, 600 PKK’lıyı 2 bin kişiyle yaklaşık bin araçlık bir konvoyla Afrin’e soktu.

ABD’nin kontrolündeki Menbiç ve Kobani’de toplanan teröristler önceki gece yola çıktı. Rusya ve Suriye rejiminin kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden geçen terör konvoyu Afrin’e girdi.

Karar’ın haberine göre, TSK ve istihbarat birimleri hava takibiyle izlediği terör konvoyunu, SİHA ve uydu görüntüleriyle analiz etti. Konvoyda kaç sivil, kaç terörist ve ne kadar silah olduğu tespit edilerek ayrıntılı değerlendirmeler yapıldı. Terör örgütü bir yandan uluslararası toplumu maniple etmek için ‘masum insanlar katlediliyor’ propagandası yaparken, diğer yandan da TSK’nın vurmayacağını bildiği sivilleri terör konvoyuna kalkan yaptı. Konvoyun içine terör örgütünün baskı ve tehdidiyle memur ve öğrencilerin de dahil edildiği belirtildi.

SİLAH, ABD’DEN

Terör örgütünün, Afrin’e ‘dayanışma’ adı altında gönderilen konvoyun hazırlıkları geçtiğimiz haftadan itibaren başladı. Konvoya katılmak için örgütün kontrolündeki bölgeler Menbiç, Kamışlı, Dırbasiye, Malikiye, Haseke ve Kahtaniye’den çıkan araçlar Kobani’de toplandı. Burada farklı bölgelerden gelen PKK’nın çatışma deneyimi olan teröristleri tarafından silah ve mühimmatlar araçlara yüklenerek konvoya dahil edildi. Bu nedenle terör konvoyu yola gece saatlerinde çıktı. Konvoya Afrin’deki teröristlerin özellikle istediği uçaksavarların da yerleştirildiği kaydedildi.

SİVİL GÖRÜNÜM TAKTİĞİ

Diğer yandan YPG’nin Fırat’ın doğusunda da panik yaşadığı ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin, özellikle sınır hattında bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad, Ceylanpınar’ın karşısındaki Resulayn, Suruç’un karşısındaki Kobani ve Şırnak’ın Nusaybin ilçesi karşısındaki Kamışlı’da bulunan sözde karargahları yerine dağınık olarak bekledikleri belirtildi.

YPG kontrolündeki bu bölgelerde bulunan teröristlerin büyük çoğunluğu kamuflajlarını çıkardı. Örgüt üyelerinin bu şekilde kendilerini kamufle ederek sivil olarak görünmeye çalıştığı kaydedildi. Ayrıca sınır hattındaki bu bölgelerde yaşayan ve zorla silah altına alınan bazı YPG’lilerin, Afrin’e gönderilmek istendiği, gitmek istemeyenlerin de infaz edildiği bildirildi.

Etiketler: Afrin , TERÖR , konvoy , PKK , YPG , Zeytin Dalı
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