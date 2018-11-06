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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
06.11.2018 - 14:20, Son Güncelleme:

Bill Gates insan dışkısı dolu kavanozla sahnede

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Bill Gates insan dışkısı dolu kavanozla sahnede

ABD'li milyarder girişimci Bill Gates, bir etkinlikte yaptığı konuşmaya elinde bir kavanoz insan dışkısıyla çıktı.

BBC'nin haberine göre, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in, Çin'in başkenti Pekin'de yeni tuvalet teknolojilerinin tanıtıldığı Yeniden Keşfedilen Tuvalet Fuarı'nda yaptığı konuşma yankı uyandırdı.

Sahneye elinde insan dışkısının bulunduğu kavanozla çıkan Gates, kavanozda 200 trilyon rotavirüs hücresi, 20 milyar Şigella bakterisi ve 100 bin parazit kurdu yumurtası bulunabileceğine işaret etti.

Bill Gates insan dışkısı dolu kavanozla sahnede

Gates, "10 yıl önce dışkı hakkında bu kadar çok şey bileceğimi tahmin edemezdim. (Eşi) Melinda'nın yemek masasında tuvaletler ve dışkı atığı konusunda konuşmayı bırakmamı isteyeceğini hiç düşünmezdim." ifadesini kullandı.

Bill & Melinda Gates Vakfının son 7 yıldır gelişmiş tuvalet teknolojilerinin araştırılmasına en az 200 milyon dolar harcadığı ifade ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, dünyada 2,3 milyar kişi hala tuvaletsiz yaşıyor.

Bunun her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan dizanteri, difteri ve kolera gibi hastalıklara neden olduğu belirtiliyor.

Bill Gates insan dışkısı dolu kavanozla sahnede

GATES DAHA ÖNCE DE ATIK SULARI ARITIP İÇMİŞTİ

Microsoft’un sahibi olan Bill Gates önderliğindeki Gates Vakfı, kirli suların içilebilmesini sağlayan bir makine üretme projesine sahipti. Janicki İşleyicisi olarak adlandırılan makine, lağım sularını içme suyu, elektrik ve gübre olarak kullanılan steril bir küle dönüştürüyor. Sistem, Janicki operatörünün belirlediği ücret karşılığında lağım pisliğini satın aldıktan sonra maliyetinin şebekeye elektrik satarak karşılaması üzerinden yürüyecekti.

Bill Gates 2015 yılında da üretimine başlamak istediği bu makineyi tanıtırken lağım sularından arıtılan bir bardak suyu içmiş ve bu olay bütün dünyada yankı uyandırmıştı.

 

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