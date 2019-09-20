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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
20.09.2019 - 17:17, Son Güncelleme:

Bill de Blasio yarıştan çekildi

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Bill de Blasio yarıştan çekildi

ABD'de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Parti aday adayları arasında yer alan New York Belediye Başkanı, yarışı bıraktı. 

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, 2020'deki başkan seçimleri için Demokrat başkan aday adaylığından çekildiğini açıkladı.

De Blasio, Amerikan MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, ''Benim zamanım olmadığı açıkça görülüyor, bu yüzden başkanlık yarışımı bitiriyorum.'' dedi.

New York Belediye Başkanı olarak görevine devam edeceğini belirten de Blasio, çalışan kesimi ve onları destekleyen bir Demokrat Parti için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

ABD'de 2020 başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat aday adayları arasında eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Massachusetts Senatorü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders öne çıkıyor.
Demokratlar arasında en popüler isim olarak Biden'ın adı geçse, anketler Massachusetts Senatorü Warren'ın Biden ile arasındaki farkı kapattığını gösteriyor.

Biden ve Warren'ı ise Vermont Senatörü Sanders takip ediyor. Cumhuriyetçiler arasında ise şimdiye kadar 3 isim ABD Başkanı Donald Trump'a karşı kendi partisinden rakip olacağını açıkladı.

Başkanlık seçimleri için aday adaylığını açıklayan Cumhuriyetçiler arasında eski Massachusetts Valisi Bill Weld, eski Güney Carolina Valisi Mark Sanford ve Illinois eyaletinden eski Kongre üyesi Joe Walsh yer alıyor.

Cumhuriyetçi seçmenler arasındaki desteği yüzde 80'leri geçen Trump'a karşı başkanlık için aday adaylığını açıklayan 3 Cumhuriyetçi'nin de herhangi bir şansının olmayacağı belirtiliyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

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