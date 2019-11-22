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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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POSTA - Fotoğraf: AP
22.11.2019 - 08:13, Son Güncelleme:

Bilim kurgu filmleri gerçek oldu! Ölüyü dirilttiler

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Bilim kurgu filmleri gerçek oldu! Ölüyü dirilttiler

ABD’li doktorlar çığır açan bir yöntemle, vücudundaki tüm kanı dondurulan hastayı yeniden canlandırdı.

ABD’de; bir gün yeniden canlandırılmalarını sağlayacak teknolojinin bulunacağı umudunu taşıyanlar, öldüklerinde bedenlerini özel donduruculara koyduruyorlar.

Sözkonusu hizmeti veren çok sayıda şirket bulunuyor. Ancak bu umut şimdiye dek yalnızca bilimkurgu filmlerinde gerçeğe dönüşmüştü. Önceki gün ise Maryland Üniversitesi’nden bilim insanları, tıbben ölmüş birini yeniden hayata döndürdüklerini açıkladı.

'GERÇEKÜSTÜ GERÇEK OLDU'

New York Bilimler Akademisi’nde basın toplantısı düzenleyen doktorlar, insanlık tarihini değiştirecek bir gelişmeye imza atıldığını dile getirdi. ‘Gerçeküstü gerçek oldu’ diyen bilim insanları, kaç kişi üzerinde denendiği açıklanmayan yöntemin en az 1 hastada başarılı olduğunu bildirdi.

Aort damarından enjekte edilen bir çözelti ile vücudundaki tüm kan aniden dondurulan hastanın beyninin ‘geçici ölüm’ durumuna sokulduğu, ardından canlandırıldığı kaydedildi.

İLK KEZ İNSANDA DENENDİ

Bu yöntemin şimdilik acil durumlarda doktorlara zaman kazandırmak için kullanılacağı dile getirildi. Kanı dondurulan bir insanın ilk kez hayata geri döndürüldüğünün altını çizen doktorlar, silahla vurulma vakalarında kurtulma oranının kan kaybı yüzünden yüzde 5 olduğunu ancak yeni yöntem sayesinde bu oranın yükseleceğini vurguladı. Şimdilik saatlerle sınırlı ölüm süresinin giderek uzatılacağı belirtildi.

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