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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
14.03.2019 - 00:26, Son Güncelleme:

Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

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Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

Bilim insanları ve ahlak bilimcilerden oluşan bir grup, genleriyle oynanmış bebeklerle ilgili araştırmaların bir süreliğine dünya genelinde yasaklanması çağrısında bulundu.

"Nature" dergisinde yayımlanan yedi ülkeden 18 araştırmacının desteklediği öneride genetiği değiştirilmiş bebeklerin dünyaya getirilmesinin bilimsel ve etik olarak tartışılması gerektiğine işaret edilerek, bu tip çalışmaların dünya genelinde 5 yıl gibi bir süre için yasaklanması istendi.

Öneride bu tip çalışmalarla ilgili tartışmaların yapılmasının ardından, her ülkenin genetiği değiştirilmiş bebeklerle ilgili çalışmalara izin verip vermeyeceğine karar verebileceği belirtildi.

Yaklaşık 30 ülkede, genleriyle oynanmış bebeklerle ilgili araştırmalara izin verilmiyor.

İDDİALARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Çin'in Guangdong eyaletinin Şıncın kentindeki üniversitede görevli bilim insanı Hı Cienkui, 26 Kasım'da gerçekleştirilen zirvede, tüp bebek tedavisi gören 7 çifte ait embriyoların DNA'larında gen düzenleme yöntemiyle değişiklik yaptığını ve genleriyle oynanmış ilk ikiz kız bebeklerin kasım ayında dünyaya geldiğini iddia etmişti.

Hı, bastırılmış düşük seviyede HIV enfeksiyonu taşıyan babalardan alınan spermlerin HIV olasılığından temizlendiğini ve bu spermlerin laboratuvar ortamında yumurtayla bir araya getirilerek embriyo oluşturulduğunu savunmuş ve bundan sonraki aşamada da gen düzenleme yönteminin devreye sokulduğunu ileri sürmüştü.

İnsan genetiği üzerinde deney yapmanın yasak olduğunu bilmesine rağmen böyle bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Hı Cienkui, deneklerin çalışmaya gönüllü katıldığını belirtmişti.

Çinli bilim insanı, çalışması öncülüğünde birçok kişinin hastalıklardan kurtulabileceğini, AIDS hastalığına neden olan HIV virüsünün çok sayıda kişiye bulaşmasının engellenebileceğini savunarak, çalışmasından "gurur duyduğunu" söylemişti.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Şü Nanping, 29 Kasım'da devlet televizyonu CCTV'ye yaptığı açıklamada, "bu ay başında doğan ikiz kız bebeklerin genetiğinin değiştirilmesine yardımcı olduğu iddia edilen araştırma laboratuvarının faaliyetlerinin askıya alındığını" bildirmişti.

Bakanlığın insan genetiğinde değişiklik yapılmasına kesinlikle karşı olduğunu belirten Şü, ekibin eylemlerinin "yasa dışı ve kabul edilmez" olduğunu, bu konuda soruşturma başlatılması talimatı verdiğini ifade etmişti.

Genetiği değiştirilen bebeklerin nerede ve ailelerinin kimler olduğu belirsizliğini koruyor.

BİLİM DÜNYASINDAN TEPKİ

Genetik değişiklik iddiası, bilim dünyasında tepkilere yol açmıştı. Hı'nın görev yaptığı SUST'tan yapılan açıklamada, söz konusu çalışmanın şoke edici olduğu, akademik etik ve normları ciddi şekilde ihlal ettiği belirtilmişti.


Çin Ulusal Sağlık Komisyonu iddialarla ilgili olarak 27 Kasım'da soruşturma başlatmıştı. Komisyondan yapılan açıklamada, "Guangdong Eyalet Sağlık Komisyonu yetkililerinin bir an önce soruşturma başlatmasını talep ediyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada da gen düzenlemelerini araştırmak amacıyla bir heyet oluşturulacağı bildirilmişti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, "açık kılavuz ilkeler" olmadan gen düzenlemesi yapılamayacağına dikkati çekerek, etik ve sosyal güvenlik konularını kapsayan "standart ve kılavuzların" belirlenmesi için DSÖ'nün uzmanlarının yer aldığı bir heyet oluşturmaya karar verildiğini kaydetmişti.

Çin hükümetinin 2003'te çıkardığı düzenlemeye göre insan embriyosu üzerinde sadece araştırma amaçlı deney yapılabiliyor ve bu embriyoların büyüme süresi 14 günü geçemiyor.

Dünyanın konuştuğu bilim adamı ortaya çıktı
Dünyanın konuştuğu bilim adamı ortaya çıktı!
Çin’de bebeklerin genetiğinin değiştirildiği iddiasına soruşturma
Çin’de bebeklerin genetiğinin değiştirildiği iddiasına soruşturma
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (13.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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