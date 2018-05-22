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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyet.com.tr
22.05.2018 - 01:12, Son Güncelleme:

Bilim insanlarından çığır açacak bir çalışma

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Bilim insanlarından çığır açacak bir çalışma

Britanya'nın önde gelen bilim insanları, modern hayatların, çocuklarda en yaygın kanser tipine yol açabileceğini öne sürdü. Bu tespit, 2 bin çocuktan birini etkileyen kan kanseri türünün (akut lenfoblastik lösemi) önlenebileceği anlamına geliyor. Ancak bu hastalığın nasıl önüne geçilebileceği henüz bilinmiyor.

Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nden Prof. Mel Greaves, bağışıklık sisteminin, hayatın erken dönemlerinde yeterince mikrop "görmediği" takdirde, kanserli olabileceğini kanıtlamak üzere 30 yıl boyunca kanıt topladı. Dünyanın her yerinden araştırmacılarla işbirliği yapan Prof. Greaves, ‘Nature Reviews Cancer’ dergisinde yayınlanan çalışmada hastalığa yönelik şu üç aşamayı tespit etti:

1- İlki, rahimde meydana gelen durdurulamaz genetik mutasyon.

2- Hayatın ilk yılında mikroplara yeterince maruz kalınmaması, bağışıklık sistemine tehditlerle doğru şekilde mücadele etmeyi öğretmiyor.

3- Bu da çocuklukta ortaya çıkan enfeksiyon için zemin hazırlıyor, bağışıklık kusuruna yol açıyor ve lösemiye neden oluyor.

Prof. Greaves, "Araştırma güçlü şekilde, akut lenfoblastik löseminin net bir biyolojik nedeni olduğunu ve bağışıklık sistemleri gereğince gelişmeyen meyilli çocuklarda muhtelif enfeksiyonlarla tetiklendiğini ortaya koyuyor" dedi.

Bu çalışma, yeterince hijyenik olmadıkları için anne-babaları suçlama amacı taşımıyor. Prof. Greaves'e göre; en önemli çıkarımı, çocuklukta görülen kanser türlerinin önlenebilir olduğunu ortaya koyması.

Greaves'in öngörüsü, çocuklara bağışıklık sistemlerini eğitecek güvenli bakteri kokteylleri (ayran gibi) verilmesi yönünde. Tabii bu fikrin üzerinde daha çalışması gerektiğini belirtmekte fayda var.

Prof. Mel Greaves'ten ailelere yaygın ve önemsiz enfeksiyonlar konusunda telaşlanmamalarını ve çocuklarını diğer ve daha büyük çocuklarla toplumsal temasa teşvik etmelerini tavsiye ediyor.

Diğer araştırmacılar da, Prof. Greaves'in fikirlerini memnuniyetle karşıladı fakat lösemiye ilişkin öğrenilmesi gereken daha çok şey olduğu ve spesifik bir enfeksiyon ile bu kanser türü arasında kanıtlanmış bir bağ olmadığına dikkat çekti.

Britanya Kanser Araştırmaları Merkezi'nden Profesör Charles Swanton, "Çocukluk döneminde lösemiye ender rastlanıyor ve önlenebilmesi için ne yapılması gerektiği ya da yapılacak bir şey olup olmadığı mevcut durumda, hem tıp profesyonelleri hem de aileler tarafından bilinmiyor" dedi.

 

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