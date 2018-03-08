Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Bilim insanları ilk kez 'ölüm' sonrasını araştırdı... İşte o andan sonrası

    Bilim insanları ilk kez 'ölüm' sonrasını araştırdı... İşte o andan sonrası

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 14:06 | Son Güncelleme:

    Bilim insanları bir ilke imza atarak, solucanlarda ölüm sürecinin insanlardan farkı işlediğini gözlemleyerek önemli veriler elde etti. İnsan bedeninin ölümden sonraki süreçte neler yaşadığı uzun yıllardır tartışılan bir konu. 'Rigor mortis' olarak literatüre geçen bu süreç, her canlı için aynı şekilde gelişmiyor...

    Bilim insanları bu konudaki ilk araştırmada, solucanlarda bu sürecin nasıl yaşadığını gözlemledi. Ortaya ise ilginç sonuçlar çıktı. Buna göre, insan bedeninin ölümden sonra yaşadığı ‘rigor mortis’ adı verilen süreç, solucanlarda henüz organizmalar canlıyken başlıyor.

    Bir solucanın ölüm anını görüntüleyen bilim insanları ölüm anının başlangıcından itibaren solucanın verdiği tepkileri inceledi.

     Bilim insanları ilk kez ölüm sonrasını araştırdı... İşte o andan sonrası

    Bir solucanın ölüm anını görüntüleyen bilim insanları ölüm anının başlangıcından itibaren solucanın verdiği tepkileri inceledi. Ölmekte olan hayvanın vücudunda yaşanan hareketleri takip eden İngiltere’de bulunan University College London’da görevli araştırmacılar, elde ettikleri verilerin, insanlarda yaşla birlikte gelen ölümcül hastalıkların daha iyi anlaşılarak engellenmesinde büyük bir adım olduğu görüşünde.

    Araştırmayı yürüten ekipte görevli bilim insanı Profesör David Gems, “bugüne kadar hücre ölümleri yoğun şekilde araştırıldı ancak tüm organizmanın ölümü ve bu süreç hakkında çok daha az şey biliniyor” ifadelerini kullanıyor ve elde ettikleri sonuçların önemine vurgu yapıyor.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri