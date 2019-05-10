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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
10.05.2019 - 18:24, Son Güncelleme:

Bilim adamları keşfetti! Yarasa kanatlı...

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Bilim adamları keşfetti! Yarasa kanatlı...

Çin'de yarasa benzeri kanatları olan yeni bir dinozor türünün fosili bulundu.

National Geographic internet istesinde yer alan habere göre, "Nature" dergisinde yayımlanan çalışmada, "Ambopteryx longibrachium" adı verilen yeni dinozor türüne ait fosil kalıntılarının, 2017'de Liaoning eyaletinde bulunduğu bildirildi.

Keşfedilen yeni türün, 163 milyon yıl önce Çin ormanlarında yaşamış küçük bir dinozora ait olduğu kaydedilen çalışmada, 32 santimetre uzunluğunda ve 306 gram ağırlığındaki bu türün kanatlarında yarasa benzeri zar yapıları bulunduğu ifade edildi.

Ambopteryx'in scansoriopterygid adı verilen dinozor ailesinin bir alt türü olduğu belirtildi.

Çinli bilim adamları daha önce 2015 yılında "Yiqi" adını verdikleri, scansoriopterygid ailesinden benzer özelliklere sahip, yarasa benzeri kanatları olan bir dinozorun keşfini duyurmuştu.

Ancak bilim adamları yeni keşfedilen Ambopteryx'in, dış görünüşü ve fenotipik özellikleri bakımından scansoriopterygid ailesinin daha belirgin bir üyesi olduğunu belirtti.

Yeni keşfedilen fosilde, kanat zarını gergin tutan iğnemsi eklemlerin yanında, bir kanadında, kanat zarının izleri olduğu sanılan kahverengimsi film benzeri bir doku bulunduğu ifade edildi.

Çalışmada, Ambopteryx'e ait olan kalıntılarda, tüyler ile tüyleri omurgaya bağlayan kuyruk sokumunun fosilleştiğine dikkat çekildi.

Çalışmaya önderlik eden paleontolog Min Wang, Ambopteryx fosilinde bulunan yumuşak dokunun, yarasa benzeri uçuş için daha fazla kanıt sağladığını fakat türün uçma yeteneğine sahip olduğunu sanmadıklarını belirtti.

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