Bildiride terörle mücadele vurgusu
NATO’nun Liderler Toplantısı sonrasında yayımlanan 70’inci yıl deklarasyonu, İttifak’ın geleceğine yön verecek vurgular içeriyor.
Bazı unsurlar şöyle:
5’İNCİ MADDE: NATO’nun temel ilkesi olan ve üyelerden birine yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağına dayanan 5’nci maddeye olan bağlılık yinelendi.
TERÖRLE MÜCADELE: Özellikle Türkiye’nin çok hassas olduğu bu konuda, “Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı. Müttefiklerin terörle mücadele taahhüdüne kararlı şekilde bağlı olmayı sürdürdükleri ve terörün üstesinden gelinmesi için daha güçlü adımlar attıkları metne yansıtıldı.
CAYDIRICILIK: Deklarasyonda, İttifak’ın savunma ve caydırıcılık gücünü nükleer, konvansiyonel ve füze savunma kabiliyetleriyle güçlendirmeye devam ettiğinin altı çizildi.
RUSYA: Rusya’nın saldırgan faaliyetlerinin Avro-Atlantik güvenliğini tehdit ettiğinin belirtildiği deklarasyonda, bu ülkenin faaliyetleri imkân verdiğinde NATO’nun açık bir diyalog ve yapıcı bir ilişkiye hazır olduğu kaydedildi.
ÇİN: İlk kez NATO’da derinlemesine ele alındı. Tehdit ve tehlike vurgusuna yer verilmeyen bildiride, Çin’in yükselen gücüne değinilerek, “Çin’in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak içinde birlikte ele almalıyız” denildi.
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