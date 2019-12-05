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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
05.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bildiride terörle mücadele vurgusu

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Bildiride terörle mücadele vurgusu

NATO’nun Liderler Toplantısı sonrasında yayımlanan 70’inci yıl deklarasyonu, İttifak’ın geleceğine yön verecek vurgular içeriyor.

Bazı unsurlar şöyle:

5’İNCİ MADDE: NATO’nun temel ilkesi olan ve üyelerden birine yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağına dayanan 5’nci maddeye olan bağlılık yinelendi.

TERÖRLE MÜCADELE: Özellikle Türkiye’nin çok hassas olduğu bu konuda, “Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı. Müttefiklerin terörle mücadele taahhüdüne kararlı şekilde bağlı olmayı sürdürdükleri ve terörün üstesinden gelinmesi için daha güçlü adımlar attıkları metne yansıtıldı.

CAYDIRICILIK: Deklarasyonda, İttifak’ın savunma ve caydırıcılık gücünü nükleer, konvansiyonel ve füze savunma kabiliyetleriyle güçlendirmeye devam ettiğinin altı çizildi.

RUSYA: Rusya’nın saldırgan faaliyetlerinin Avro-Atlantik güvenliğini tehdit ettiğinin belirtildiği deklarasyonda, bu ülkenin faaliyetleri imkân verdiğinde NATO’nun açık bir diyalog ve yapıcı bir ilişkiye hazır olduğu kaydedildi.

ÇİN: İlk kez NATO’da derinlemesine ele alındı. Tehdit ve tehlike vurgusuna yer verilmeyen bildiride, Çin’in yükselen gücüne değinilerek, “Çin’in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak içinde birlikte ele almalıyız” denildi.

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