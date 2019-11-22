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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
22.11.2019 - 20:32, Son Güncelleme:

Bilanço artıyor! 3 ölü, 122 yaralı

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Bilanço artıyor! 3 ölü, 122 yaralı

Kolombiya'da çeşitli sektörlerin genel grev kararı almasının ardından binlerce kişinin katıldığı hükümet karşıtı protestolarda, 3 kişi öldü, 122 kişi yaralandı.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, işçi sendikaları, öğrenci grupları, çeşitli yerli topluluklar ve yüzlerce STK'nin çağrısıyla alınan genel grev kararının ardından başkent Bogota başta olmak üzere birçok şehirde hükümet karşıtı protestolar düzenlendi.

Dün başlayan gösterilere katılanlar, Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetini protesto etti. Eylemlerde, 3 kişi öldü, 122 kişi yaralandı.

Bilanço artıyor 3 ölü, 122 yaralı

Bugünkü eylemlere sendikalar, işçiler ve öğrenciler ile farklı grupların katılmasıyla protestolar büyüdü. Ulusal Grevin, Kolombiya'da 1977'deki grevden bu yana en geniş çaplı gösteriler olduğu belirtiliyor.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, düzenlediği basın toplantısında, gösterilerde iki kişinin Buenaventura kentinde, diğerinin de Candelaria'daki yağma olaylarının ortasında kalması sonucu öldüğünü belirterek, 122 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Trujillo, iki gündür devam eden protestolarda 98 kişinin gözaltına alındığını, 207 kişinin de polis merkezine götürülerek ifadelerinin alındığını söyledi.

Kitlesel gösteriler sırasında polisin aşırı güç kullanımınına yönelik 11 ayrı soruşturma başlatılacağının altını çizen Trujillo, görevi kötüye kullananlar hakkında gerekenlerin yapılacağını belirtti.

Bilanço artıyor 3 ölü, 122 yaralı

Trujillo, ülke çapında toplu taşıma araçları ve kamu malına zarar verenlere karşı yetkililerle iş birliği içinde hareket edeceklerini vurgulayarak, önlemlerin alınacağını kaydetti.

Yetkililer, gösterilerde 37 polisin yaralandığını, güvenlik güçlerinin kamusal düzeni sağlamak için operasyonlar düzenlediğini açıkladı.

Hükümet, genel grev nedeniyle dün tüm kara ve deniz sınırlarını geçici süreliğine kapatmıştı.

Ülkede geçen yıl birkaç ay süren ve zaman zaman şiddete dönüşen gösterilerde 8 kişi yaralanmış, 65 kişi gözaltına alınmıştı.

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