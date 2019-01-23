‘Bikinili dağcı’ uçurumdan düştü
Tayvan’da dağların zirvelerinde çektiği bikinili selfie’lerle sosyal medyada ünlü olan Gigi Wu adlı dağcı, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.
36 yaşındaki Wu’nun 20-30 metreden dere yatağına düştükten sonra uydu telefonuyla bir arkadaşına ulaşarak bacaklarının tutmadığını söylediği ve yerini bildirdiği ancak kurtarma ekiplerinin kötü hava koşulları yüzünden kadına zamanında ulaşamadığı açıklandı. Wu’nun hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi sonucu hipotermi nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor.
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