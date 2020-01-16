Beyrut’ta ‘öfke haftası’: Merkez bankasına girmeye çalıştılar

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta, kötüye giden ekonomi sebebiyle göstericiler yeniden sokaklara indi. Bankaların sermaye çıkışına karşı sert kararlar alarak, yurtdışı havaleleri askıya alması ve döviz çekimine kısıtlama getirmesi ülkede tepkiyle karşılanıyor. Salı gecesi Beyrut’un batısında, Lübnan Merkez Bankası’nın da bulunduğu Hamra Caddesi’ne giden eylemciler, taş, demir sopa ve havai fişek kullanarak bölgedeki banka şubeleri ve özel mülklere zarar verdi. Lübnan İç Güvenlik Güçleri Müdürlüğü, Beyrut’un merkezindeki Bankalar Birliği yakınlarında protesto eylemlerinde bulunan bir grubun, merkez bankasına girmek için emniyet güçlerine saldırdığını belirtti.

ÇATIŞMALAR 5 SAAT SÜRDÜ

5 saat sürdüğü belirtilen gösterilerde, güvenlik güçleri protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Eylemciler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan gerginlik sonucu birçok göstericinin ve 47 polisin yaralandığı bildirildi. 59 kişiyi de gözaltına alındı.

Lübnan ekonomisi, son yıllardaki en kötü günlerini yaşıyor. Lübnan Lirası’nın, son birkaç haftada yüzde 60 değer kaybettiği belirtiliyor. Lübnanlı protestocular, ekonomik kriz nedeniyle ‘öfke haftası’ adı altında sokaklara inilmesi çağrısı yapıyor.