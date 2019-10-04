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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.10.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

Beyin yiyen zehirli mantar bulundu

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Beyin yiyen zehirli mantar bulundu

Anavatanı Japonya ve Kore olan ancak Avustralya'daki denizlerde rastlanan oldukça zehirli bir mantar korku yarattı. Adı 'Ateş Mercanı' olan bu türe sadece dokunmak bile çok tehlikeli.

Bilim insanları Avustralya'nın Queensland bölgesinde anavatanı olan Japonya ve Kore'den binlerce kilometre ötede çok zehirli 'Ateş Mercanı' adı verilen bir mantar türü buldular.

Bölgede yaşayan amatör bir fotoğrafçının çektiği fotoğrafı araştırmacılara göndermesiyle tesadüfen bulunan mantar aynı zamanda 'beyin yiyen' mantar olarak da adlandırılıyor. Zahrini sadece dokunma yoluyla bile saçabilen bu tür, dünyanın en ölümcül mantarlarından biri olarak biliniyor.

James Cook Üniversitesi yetkilileri Avustralya halkını bu mantarla karşılaşırlarsa asla dokunmamaları konusunda uyarıyorlar. Çok uzaklardan gelen bu mantarın Avustralya'nın tropik yağmur alanlarının bulunduğu bölgelerinde görüldüğü bildiriliyor. Britannica Ansiklopedisi tarafından dünyanın en zehirli ikinci mantarı olarak sınıflandırılan, canlı vce parlak kırmızı rengi yüzünden 'Ateş Mercanı' olarak adlandırılan bu mantarı görüntüsü yüzünden ayırt etmek aslında kolay.

Kore ve Japonya'da birçok kişinin görünümü şifa verici olarak kullanılan yenilebilir mantarlara benzediği için Ateş Mercanı'nın bunlarla karıştırdığı ve öldüğü biliniyor.

Beyin yiyen zehirli mantar bulundu

Mantarın sahip olduğu toksinler çoklu organ yetmzliğine, sonrasında da ölüme sebep olabiliyor. Mantara rastlanırsa bırakın yemeyi asla dokunulmaması şiddetle salık veriliyor. Bilinen 100 zehirli mantar türü arasında insanları kendisine dokunduğunda zehirleyebilen tek mantar bu. Diğer tüm zehirli mantarların insanları zehirleyebilmeleri için yenerek tüketilmeleri gerekiyor.

Sadece dokunulduğunda bile deri yoluyla insana büyük zararlar verebilen bu mantar eğer yenilirse kusma, ishal, ateş, uyuşukluk gibi etkiler yapıyor. Sürecin sonucunda beyne sıçrayan zehir beyinde küçülmeye sebep olarak hareket ve konuşma güçlüğüne, algıda bozulmaya ve en sonunda da ölüme sebep oluyor.

1999'da bu mantarı sake adı verilen Japonya'ya özel içkiye koyarak yiyen 5 kişinin öldüğü biliniyor. Üstelik yedikleri miktar sadece 1 gramken... Mantarı kızartarak yemek isteyen Japonların da öldüğü bilgisi var.

Doktorların bu zehirden kurtarabildiği bir tek vakada ise hastaya kan plazması ve ilik nakli yapılmış ve iyileşme süreci yine de çok zor olmuş.

Bilim insanları şimdilerde anavatanı sışında Avustralya'da da görülen bu mantar için yeni bir isim arıyor.

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