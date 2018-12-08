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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
08.12.2018 - 10:20, Son Güncelleme:

Beyin yiyen amip kaptı, hayatını kaybetti

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Beyin yiyen amip kaptı, hayatını kaybetti

ABD'nin Seattle kentinde 69 yaşındaki bir kadın, beyin yiyen amip sebebiyle hayatını kaybetti.

ABD'de 69 yaşındaki bir kadın içtiği sudan beyin yiyen amip kaptı. İçtiği suyu, su filtresi ile sterilize ettiğini söyleyen kadının beyni gün geçtikçe eriyerek lapa gibi olmaya başladı.

Bir yıllık süreçte beyin yiyen amip, kadının beynindeki sinir dokuyu gün geçtikçe yedi ve beyni kanlı lapaya dönüştürdü.

Baş ağrısı katlanılamaz düzeye gelen kadın sinüs enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Hastaneye başvuran kadının sol kolunu kontrol edemediği ve mantıklı düşünemediği fark edildi.

Balamuthia mandrillaris tipi amip kaptığı tespit edilen kadın tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Beyin yiyen amip kaptı, hayatını kaybetti

Oldukça nadir görülen vaka International Journal of Infectious Diseases dergisinde de yer aldı.

İlk olarak 1986 yılında keşfedilen Balamuthia mandrillaris tipi amip bugüne kadar yalnızca 200 kişide görüldü.

Yüzde 89 oranında öldürücü olduğu bilinen Balamuthia mandrillaris'in etkileri haftalar hatta aylar sonra ortaya çıkıyor.

Uzmanlar, sterilize suyun, filtrelenen su değil kaynamış ya da şişelenmiş su olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.

Beyin yiyen amip kaptı, hayatını kaybetti

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