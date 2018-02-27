Beyin ölümü gerçekleşen kadın sağlıklı çocuk doğurdu

ALMANYA'DA üçüncü çocuğuna hamile olan Franziska Lemcke, geçen hafta menenjitten hastaneye kaldırıldı. 25 yaşındaki kadın hastanede öldü. Ancak doktorlar bebeği kurtarmak için anneyi yapay solonum makinesine bağladı. Beyin ölümü gerçekleşen kadın solonum makinesinde sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bebek planlanan tarihten önce doğdu. Doktorlar doğumdan iki gün sonra annenin bağlı olduğu solonum makinesinin fişini çekti. Bebeğe ikinci isim olarak annesinin adı verildi. Leonie Franziska adlı bebeğin 43 cm boyunda, 1 kg 790 gram ağırlığında olduğu açıklandı.

BİR HAFTA İÇİNDE



Trajik olay başkent Berlin'de yaşandı. Lemcke ailesi bir hafta öncesine kadar çok mutluydu. Ancak bir hafta içinde hayat tersine döndü. 29 yaşındaki baba Dominik Lemcke geçen cumartesi günü karnı burnundaki eşi için sürpriz bir parti düzenledi. Üçüncü bebekleri dünyaya gelmeden önce akraba ve arkadaşlarını davet ederek, karısına sürpriz yaptı. Bir gün sonra karısı baş ve boyun ağrısından şikayet etti. Bebeğin yanlış durduğunu, baskı sonucu boyun ve baş ağrısı yaptığını düşündüler. Salı günü ağrılar artınca, hamile kadın hemen hastaneye kaldırıldı.

SONRASI HIZLA GELDİ



Herşey bir anda ve hızlı gelişti. Kadının durumu giderek ağırlaştı. Bir saat sonra eşini bile tanıyamaz hale geldi. Birkaç saat sonra ise doktorlar kadında beyin ölümü gerçekleştiğini tespit etti. Anneyi kurtaramayan doktorlar en azından bebeği kurtarma mücadelesi verdi. Bebek doğuncaya kadar anne yapay solonum makinesine bağlandı. Cuma günü doktorlar bebeği sezeryanla aldı. İki gün sonra ise fişi çekti. Anne baba bebeğe Leonie Fabienne ismi verecekti. Ama annenin ölümü üzerine bebeğe ikinci isim olarak annesinin adı Franziska verildi. Üç çocukla dul kalan baba Dominik Lemcke, Bild Gazetesi'ne karısının acı ölüm anını anlattı: “Saatlerce çocuklarımla başında bekledim. Saçlarını okşayıp konuşmaya çalıştım. Çocuklara çok iyi bakacağım sözü verdim. Pazar günü doktorlar fişi çekmeden önce onu kollarıma aldım, ama aynı zamanda sessizce ağladım. Onu son yolculuğuna bırakmak zorunda kaldık. Şimdi hayata tutunmaya çalışıyoruz. Çocuklara anneniz bir melek olup uçtu dedim.”

Vatman olarak meslek eğitimi yapan Dominik Lemcke, çocuklara bakmak zorunda kaldığı için eğitimini yarıda kesmek zorunda kaldığını söyledi ve “Ben şimdi çocuklarımın hem annesi hem babasıyım” dedi. Ailenin arkadaş ve dostları internet üzerinden yardım kampanyası başlattı. Dominik Lemcke, “Çok yardıma koşan var. Ama bana karımı hiçbir şey geri getirmeyecek” diye gözyaşlarına boğuldu.

Baba Dominik Lemcke 3 yaşında Elias, iki yaşında Louis ve yeni doğan Leonie Franziska ile yalnız kaldı.