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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
WASHINGTON (AA)
30.05.2019 - 01:01, Son Güncelleme:

Beyaz Saray'da büyük şok... Bir ayda ikinci kez oldu

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Beyaz Saray'da büyük şok... Bir ayda ikinci kez oldu

ABD'de, Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse Parkı'nda kendini ateşe veren kişi, güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, öğle saatlerinde Washington'ın merkezinde bulunan ve Beyaz Saray'a çok yakın olan parkta bir erkek kendini ateşe verdi. Gizli Servisten yapılan açıklamada, söz konusu kişiye müdahale edildiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yaralanan kişinin durumuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, Beyaz Saray'dan da konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Ayrıca Washington şehri itfaiye sözcüsü de, park polisi ve ABD Gizli Servisi memurlarının verdiği bilgiyi doğrulayarak, “Beyaz Saray karşısında olan bölgeden yanıklar bulunan bir hastayı taşıdığımızı ve şu anda olay yerinde olduğumuzu söyleyebilirim" bilgisini paylaştı. 

Bolivya’dan gelen iki kuzeniyle Ulusal Alışveriş Merkezini ziyaret eden Alina Berzins isimli bir kadın ise yaptığı açıklamada, “Beyaz Saray karşısında bu adamı gördük. Bir anda koşmaya başladı. Sonra onu alevlerle kaplı olarak gördük” dedi. 

Gizli Servis sözcüsü Jeffrey Adams ise kendisini yakmaya kalkışan bir erkeğe görevli resmi kıyafetli memurların hemen müdahale ettiğini, ardından hastaneye kaldırıldığı aktardı. Adams, “Birey, yerel bir hastaneye taşınıyor” dedi. 

Beyaz Saray’dan ise henüz olayla ilgili bir yorum yapılmadı. 

Olaya ilişkin güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.

Geçen ay da bir erkek, Beyaz Saray önündeki Pennsylvania Caddesi'nde kendini ateşe vermiş ve hafif şekilde yaralanmıştı.

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