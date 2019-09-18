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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
18.09.2019 - 08:59, Son Güncelleme:

Beyaz Saray'dan Taliban'la barış görüşmesi açıklaması

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Beyaz Saray'dan Taliban'la barış görüşmesi açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Afganistan'daki saldırıları nedeniyle Taliban ile barış görüşmesi yapmayacağı bildirildi.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil ve Parvan vilayetlerinde düzenlenen ve 48 kişinin öldüğü saldırıların kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "ABD, Taliban'ın Afgan halkını hedef alan korkakça saldırılarını güçlü bir şekilde kınamaktadır. Başkan (Donald Trump), Taliban bu tür saldırılarına devam ettiği sürece onlarla herhangi bir barış görüşmesi yapmayacağını açıkça ortaya koymuştur." ifadelerine yer verildi.

"TALİBAN BU SALDIRILARLA AFGAN HALKINI AÇIKÇA UMURSAMADIĞINI GÖSTERİYOR"

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığından, saldırıyla ilgili açıklama yapıldı.

Afganistan halkına karşı düzenlenen saldırıların kınandığı vurgulanan açıklamada, "Taliban, bu saldırılarla Afgan halkını ve kurumlarını açıkça umursamadığını gösteriyor. Taliban, Afgan halkına ve ülkelerinin geleceğine bu kadar ciddi zarar veren şiddete ve yıkıma devam etmek yerine barışa dair gerçek bir kararlılık göstermeye başlamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Başkent Kabil ve Parvan vilayetlerinde Taliban tarafından düzenlendiği belirtilen iki ayrı intihar saldırısında 48 kişi ölmüştü.

Birinci saldırı Kabil yakınındaki Parvan vilayetinde gerçekleştirilmiş, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine yönelik düzenlenen intihar saldırısında 26 kişi hayatını kaybetmiş, 42 kişi yaralanmıştı. Saldırıdan Cumhurbaşkanı Gani yara almadan kurtulmuş, hayatını kaybedenlerin çoğunun sivil olduğu açıklanmıştı.

Öte yandan birinci saldırının hemen ardından başkent Kabil'deki ABD Büyükelçiliği yakınında ikinci intihar saldırısı düzenlenmiş, bu saldırıda da 22 kişi yaşamını yitirmiş, 38 kişi yaralanmıştı. İkinci saldırıda hayatını kaybedenlerin de çoğunun sivil olduğu öğrenilmişti.

Her iki saldırıyı da Taliban üstlenmişti.

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