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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
WASHINGTON (AA)
12.05.2018 - 00:21, Son Güncelleme:

Beyaz Saray'dan İran'a tepki

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Beyaz Saray'dan İran'a tepki

Beyaz Saray, İran Devrim Muhafızlarının "füze saldırılarıyla İsrail vatandaşlarını hedef aldığı" ve "İran'ın Yemen'deki uzantılarının Suudi Arabistan'a füze attığı" iddiasıyla Tahran yönetimini sert şekilde eleştirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 

Açıklamasında, "İran Devrim Muhafızları, kaynaklarını Ortadoğu genelindeki istikrarsızlaştırıcı etkisini artırmaya akıtıyor." ifadesini kullanan Sanders, Devrim Muhafızlarını "İsrail vatandaşlarını hedef alan roketler fırlatmakla" suçladı. Açıklamada Sanders, Yemen'deki uzantıları eliyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füze fırlattığı gerekçesiyle de İran'a tepki gösterdi. 

ABD'NİN "VATANDAŞLAR HEDEF ALINIYOR" SÖYLEMİ
Öte yandan İran'ın Suriye'deki askeri kaynaklarından, İsrail işgali altındaki Golan Tepelerindeki askeri üslere atılan roketlere atıf yapan Beyaz Saray'ın, söz konusu saldırıyı "roketler İsrail vatandaşlarını hedef alıyordu" şeklinde dile getirmesi ise dikkat çekti. 

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün geçen çarşamba Suriye'den İsrail işgali altında bulunan Golan Tepelerindeki üslere doğru 20 kadar roket fırlattığını ileri süren İsrail, bu saldırıya karşılık olarak Suriye'de İran güçlerinin konuşlu olduğu birçok noktayı savaş uçaklarıyla vurmuştu. 

TRUMP-MAY GÖRÜŞMESİ
Diğer yandan İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüşen ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı etkisini" dile getirdiği bildirildi. 

Aynı açıklamada, "Suriye'de İsrail vatandaşlarına yönelik provokatif roket saldırıları" ibaresine yer verilmesi de dikkati çekti. 

Dünkü açıklamasında Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, "ABD, İran rejiminin Suriye'den düzenlediği ve İsrail vatandaşlarını hedef alan provokatif roket saldırılarını kınıyor ve İsrail'in kendini savunma hakkını savunuyor" değerlendirmesini yapmıştı. 

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