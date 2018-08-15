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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
15.08.2018 - 01:01, Son Güncelleme:

Beyaz Saray'dan Brunson açıklaması: Trump büyük hayal kırıklığı yaşıyor

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Beyaz Saray'dan Brunson açıklaması: Trump büyük hayal kırıklığı yaşıyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Ofisi Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, bugün basın mensupları ile bir araya geldi. Sanders, gazetecilerin Türkiye ile ABD arasında devam eden Brunson krizi hakkındaki sorularını cevapladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert ise, Türk tarafı ile diyaloğun sürdüğünü ve Pastör Brunson meselesi de dahil pek çok konuyu konuşmaya devam ettiklerini kaydetti. İki ülkenin görüştüğü pek çok konu olduğuna işaret eden Nauert, görüşülen alanların hepsinin açıklamalara yansımadığını ekledi.

Pastör Andrew Brunson’ın tutukluğunun devamı nedeniyle Trump yönetimi ile Ankara arasında yaşanan kriz salı günü hem Beyaz Saray’daki hem de ABD Dışişleri’ndeki basın brifinglerinin ana gündem maddelerinden biriydi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Trump'ın Brunson'ın bırakılmaması karşısında hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Sanders, "Başkan, Pastör Brunson, elçilik çalışanları ve diğer Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılmaması karşısında büyük hayal kırıklığı yaşıyor" dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın dün Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlatan Sanders, "Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton dün Türkiye Büyükelçisi ile Beyaz Saray'da görüştü. Konu hakkındaki devam eden endişelerimizi aktardık" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in bir Türk vatandaşını tutuklaması meselesinde İsrail hükümetine Türk vatandaşını bırakması için telkinde bulunulduğunu hatırlatarak, Rahip Brunson meselesinde Türkiye'nin tavrının bir hayal kırıklığı olup olmadığı sorusu üzerine ise Sanders, "Başkan Donald Trump Rahip Brunson'un serbest bırakılmaması meselesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor" şeklinde konuştu.

Nauert, ABD’nin Türkiye misyonunda yeni göreve başlayan Maslahatgüzharı Jeffrey Hovenier’in salı günü Pastör Brunson’ı ziyaret ettiğini de hatırlatarak Brunson’ın sağlık durumunda herhangi bir değişiklik olmadığını kaydetti

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