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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
19.12.2018 - 00:25, Son Güncelleme:

Beyaz Saray'dan açıklama: Trump, FETÖ elebaşının iadesi konusuna bakacak

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Beyaz Saray'dan açıklama: Trump, FETÖ elebaşının iadesi konusuna bakacak

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında kendisine yöneltilen bir soru üzerine FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında açıklamalar yaptı.

Sanders’a, "Amerikan Başkanı FETÖ elebaşı Gülen’in sınır dışı edilmesi konusunda Türkiye’ye bir işaret verdi mi sorusu soruldu. Sanders, “Başkan’ın söylediği tek şey, bu konuya bakacağımızı söylemesidir. Bu süreçte herhangi bir taahhüt bulunmamaktadır” dedi.

Beyaz Saraydan açıklama: Trump, FETÖ elebaşının iadesi konusuna bakacak

Sarah Sanders

FLYNN TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜ

Sanders, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından “tuzağa düşürüldüğünü” öne sürdü.

Sanders, basın toplantısında Rusya soruşturması kapsamında daha önce suçunu kabul ederek savcılıkla iş birliği yapan Flynn hakkında açıklamalar yaptı.
“Bildiğimiz şey çok da uygun olmayan bir yolun izlenmiş oluşudur.” ifadesini kullanan Sanders, “FBI standart protokolün ötesine geçti ve General Flynn’i tuzağa düşürdü.” dedi.

Sanders, “FBI’ın standart protokollerinin ötesine geçmesinin tek bir sebebi vardı. Trump yönetimine istediklerini yapabileceklerini ve bunun üstünü örtebileceklerini düşündüler.” değerlendirmesinde bulundu.

FBI’ın Trump yönetimine karşı bir “ön yargısı” olduğunu savunan Sanders, Flynn'in ceza alması beklenen duruşmayla ilgili kaygı duyduklarını dile getirdi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (18.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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