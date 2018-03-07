Beyaz Saray'da üst düzey istifa!

Cohn'un bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle birlikte Trump'ı söz konusu gümrük vergilerini uygulamaya sokmaktan vazgeçirmeye çalıştığı, bu konuda başarısız olması nedeniyle istifa ettiği ifade edildi.

Cohn'un ikna çabalarının sonuç vermemesi durumunda görevinden ayrılacağına yönelik spekülasyonlar Başkan Trump'ın dün sabah saatlerinde Twitter'dan yaptığı paylaşımla güçlenmişti.

Trump, Beyaz Saray'da kaos yaşandığı iddialarının doğru olmadığını vurgularken, "İnsanlar her zaman gelir ve gider. Ben son kararı vermeden önce güçlü diyalog olmasını istiyorum. Hala değiştirmek istediğim insanlar var. Kaos yok sadece büyük bir enerji var." ifadelerini kullandı.

Analistler, resmi titri Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü olan eski Goldman Sachs yöneticisi Gary Cohn'un Trump yönetiminden ayrılmasının "ticaret savaş" endişelerini atlatmaya çalışan ABD piyasalarında olumlu karşılanmayacağına işaret ediyor.