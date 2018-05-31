Beyaz Saray'da sürpriz görüşme! Bu pozu verdiler
Reality şov yıldızı Kim Kardashian, uyuşturucu suçuna rağmen ömür boyu hapis cezası alan ve 21 yıldır içeride olan beş çocuk annesi mahkum Alice Marie Johnson’ın affedilmesi için ABD Başkanı Donald Trump’ı Beyaz Saray'da ziyaret etti.
ABD'de reality şov programları ile ünlü olan Kim Kardashian, ABD'de tutukluluğu en çok tartışılan isimlerden biri olan Alice Marie Johnson’ın affedilmesi için ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.
1997 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve halen Alabama’daki bir cezaevinde bulunan Alice Marie Johnson’ın affedilmesi konusu uzun süredir ABD basınını meşgul ediyor.
Trump görüşme sonrasında Twitter hesabından Kardashian'la birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Trump, mesajında "Kim Kardashian'la bugün hapishane reformu ve cezalandırma hakkında konuştuk" ifadelerini kullandı.
Kardashian da paylaştığı Twitter mesajında "Trump'a görüşme için teşekkür ettiğini söyledi. Kardashian "Başkan'ın ailece Marie Johnson'u affetmesini umuyoruz" dedi.
62 yaşındaki Alice Marie Johnson, ABD’de ilk kez şiddet içermeyen uyuşturucu suçu için ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. 21 yıldırı cezaevinde olan Johnson, uyuşturucu satma suçundan hüküm giymişti.
Şiddet içermeyen suçuna rağmen ömür boyu hapis cezası alan Johnson’ın salıverilme ihtimali yok. Ancak Kardashian, Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner ile bugüne dek konuyla ilgili irtibat halinde oldu.
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