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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
31.05.2018 - 09:08, Son Güncelleme:

Beyaz Saray'da sürpriz görüşme! Bu pozu verdiler

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Beyaz Saray'da sürpriz görüşme! Bu pozu verdiler

Reality şov yıldızı Kim Kardashian, uyuşturucu suçuna rağmen ömür boyu hapis cezası alan ve 21 yıldır içeride olan beş çocuk annesi mahkum Alice Marie Johnson’ın affedilmesi için ABD Başkanı Donald Trump’ı Beyaz Saray'da ziyaret etti.

ABD'de reality şov programları ile ünlü olan Kim Kardashian, ABD'de tutukluluğu en çok tartışılan isimlerden biri olan Alice Marie Johnson’ın affedilmesi için ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. 

1997 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve halen Alabama’daki bir cezaevinde bulunan Alice Marie Johnson’ın affedilmesi konusu uzun süredir ABD basınını meşgul ediyor. 

Trump görüşme sonrasında Twitter hesabından Kardashian'la birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Trump, mesajında "Kim Kardashian'la bugün hapishane reformu ve cezalandırma hakkında konuştuk" ifadelerini kullandı.

Beyaz Sarayda sürpriz görüşme Bu pozu verdiler

Kardashian da paylaştığı Twitter mesajında "Trump'a görüşme için teşekkür ettiğini söyledi. Kardashian "Başkan'ın ailece Marie Johnson'u affetmesini umuyoruz" dedi.

62 yaşındaki Alice Marie Johnson, ABD’de ilk kez şiddet içermeyen uyuşturucu suçu için ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. 21 yıldırı cezaevinde olan Johnson, uyuşturucu satma suçundan hüküm giymişti.

Şiddet içermeyen suçuna rağmen ömür boyu hapis cezası alan Johnson’ın salıverilme ihtimali yok. Ancak Kardashian, Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner ile bugüne dek konuyla ilgili irtibat halinde oldu.

 

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