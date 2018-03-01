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    Beyaz Saray'da şok istifa...

    Hürriyet Haber
    01.03.2018 - 07:17 | Son Güncelleme:

    Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevini yürüten Hope Hicks'in (29) görevinden istifa ettiği bildirildi. Hicks'in ABD Başkanı Donald Trump ile ilişki yaşadığı iddia ediliyordu.

    İstifasını yazılı bir açıklamayla duyuran Hicks, "Başkan Donald Trump'a olan minnettarlığımı ifade edecek kelime bulamıyorum." değerlendirmesini yaptı.

    Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ise Hicks'e teşekkür edildi ancak istifa gerekçesi açıklanmadı. Trump da yazılı bir açıklamayla Hicks'in bugüne kadar çok iyi işler yaptığını belirtti.

    Son üç yıldır bazı katmanlarda Donald Trump'a yakın bir isim olarak çalışan Hicks, bu yönüyle Trump'ın yanında en uzun süre görev yapan yardımcısı olarak biliniyordu.

    Hicks'in koltuğunu hemen terk etmeyeceği, yerine geçecek isim belirleninceye kadar şu anki görevini sürdüreceği de bildirildi.

    Önceki gün ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi önünde Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak 8 saat ifade veren Hicks'in, soruşturmanın bundan sonraki safhalarında da gündeme gelebileceği belirtilmişti.

    Etiketler: son dakika , ABD , son haber , son durum
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