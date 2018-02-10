Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Beyaz Saray’da 2’nci aile içi şiddet istifası

    Beyaz Saray’da 2’nci aile içi şiddet istifası

    Hürriyet Haber
    10.02.2018 - 23:23 | Son Güncelleme:

    AİLE içi şiddet iddiaları ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibini salladı.

    Eski iki eşinin aile içi şiddet iddialarının ardından Trump’ın danışmanı Rob Porter istifa etmişti. Bu kez eski eşinin fiziksel ve psikolojik şiddetle suçladığı Beyaz Saray metin yazarı David Sorensen görevden ayrıldığını açıkladı. David Sorensen’in eski eşi Jessica Corbett, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, evliyken eşinin arabayla ayağının üzerinden geçtiğini, elinde sigara söndürdüğünü, kendisini duvara çarptığını, saçından tuttuğunu, ancak eşinin bağlantıları yüzünden bunları polise bildiremediğini söylemişti. Sorensen iddiaların doğru olmadığını savunuyor.

    Etiketler: David Sorensen , ABD , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri