Beyaz Saray’da 2’nci aile içi şiddet istifası

Eski iki eşinin aile içi şiddet iddialarının ardından Trump’ın danışmanı Rob Porter istifa etmişti. Bu kez eski eşinin fiziksel ve psikolojik şiddetle suçladığı Beyaz Saray metin yazarı David Sorensen görevden ayrıldığını açıkladı. David Sorensen’in eski eşi Jessica Corbett, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, evliyken eşinin arabayla ayağının üzerinden geçtiğini, elinde sigara söndürdüğünü, kendisini duvara çarptığını, saçından tuttuğunu, ancak eşinin bağlantıları yüzünden bunları polise bildiremediğini söylemişti. Sorensen iddiaların doğru olmadığını savunuyor.