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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
09.04.2018 - 06:22, Son Güncelleme:

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü görevinden ayrılıyor

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü görevinden ayrılıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Michael Anton'un görevinden ayrılacağını belirtti.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Sanders, yaptığı hizmetlerden dolayı Anton'a teşekkür etti. 

9 Nisan Salı günü görevine başlaması beklenen yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Beyaz Saray'a gelişinden hemen önce Anton'un görevi bırakması dikkat çekti.

Daha önce eski başkanlardan George W. Bush döneminde de Konsey'de görev yapan Anton, Donald Trump yönetimi altında 1 yıldan uzun bir süre çalıştıktan sonra görevinden ayrılıyor.

ABD medyasına açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi de Başkan Trump'ın da Anton'u telefonla arayarak hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiğini aktardı.

Daha önce Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'ın görevine son veren Trump, ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi John Bolton'ı bu makama getirdiğini açıklamıştı.

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