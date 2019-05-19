Beyaz Saray Trump’ın gelir beyanını açıkladı
BEYAZ Saray, Başkan Donald Trump’ın vergi iadesi beyanlarını açıklamaması üzerine süren tartışmanın tekrar alevlendiği günlerde, 2018 yılına ait gelir beyanını perşembe günü kamuoyu ile paylaştı.
Buna göre ABD liderinin geçen yıl elde ettiği gelir, en az 434 milyon dolar (2 milyar 628 bin TL). Beyaz Saray’ın paylaştığı belgede; Trump’ın başkent Washington’daki Trump International Hotel’den 40,8 milyon dolar (247 milyonn TL), Florida’daki Mar-a-Lago Oteli’nden ise 22,7 milyon dolar (137.5 milyon TL) gelir elde ettiği bilgisine yer verildi. Trump’ın gelirinin 2018 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık 15 milyon dolar (91 milyon TL) düştüğü dikkat çekti. Belgede dikkat çeken bir detay da Trump’ın borçları oldu. ABD Başkanı’nın en az 315 milyon dolar (1 milyar 907 milyon TL) borcu olduğu tespit edildi. Donald Trump, göreve geldikten sonra başkanlık teamüllerine aykırı olarak özel sektördeki ticari menfaatlerinden el çekmemiş, ancak şirketlerinin yönetimini oğulları Donald Trump Jr. (41) ve Eric Trump’a (35) devretmişti.
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