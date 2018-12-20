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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
20.12.2018 - 00:15, Son Güncelleme:

Beyaz Saray: Trump, asker çekecekleri bilgisini Erdoğan'a iletti

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Beyaz Saray: Trump, asker çekecekleri bilgisini Erdoğan'a iletti

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye konusunu sık sık görüştüğü belirtilerek “Trump, asker çekeceklerini Erdoğan'a iletti” ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray'da düzenlenen brifingde ABD'nin Suriye kararını değerlendiren üst düzey bir yetkili, Amerikan askerlerinin Suriye'den geri çekilmesine ilişkin takvim ve lojistik konular üzerinde ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) çalıştığını belirtti.

Beyaz Saray'da düzenlenen kapalı brifingde adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, ABD'nin Suriye kararına ilişkin değerlendirmeler yaptı.
Kararın ABD Başkanı Donald Trump'a ait olduğunu vurgulayan yetkili, Başkan'ın bu tür bir kararı verme imtiyazına sahip olduğunu ifade etti.

Geri çekime sürecine ilişkin hemen her soruyu Pentagon'a yönlendiren yetkili, çekilme takvimi ve lojistiği üzerinde Pentagon'un çalışmaya başladığını söylemekle yetindi. Sürecin "talimat verildiği" şekilde yürüdüğünü kaydeden yetkili, takvimle ilgili bir bilgiye sahip olmadığının altını çizdi.

"TRUMP ERDOĞAN'I BİLGİLENDİRDİ"

Kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump arasındaki telefon görüşmesinde alınıp alınmadığı hakkındaki soruya da yanıt veren yetkili, "Başkan kendisi bu konuda karar verdi. Bu konu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tartışıp ele aldığı bir husus değildi. Başkan (Trump), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kararıyla ilgili olarak bilgilendirdi." ifadesini kullandı.

Aynı yetkili, halen Suriye'de bulunan DEAŞ unsurlarının, Amerikan unsurları ve bölgedeki "yerel ortaklarla" ortadan kaldırılabileceğini dile getirdi.
2011'de Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesi süreci ve bugün Suriye'den çekilmesinin kıyaslanması ile ilgili bir soruya yanıt veren yetkili, bu iki konunun tamamen farklı şeyler olduğunu söyleyerek, "Birliklerin kalıcı olarak orada kalması Başkan'ın Orta Doğu'daki politikası değildir." yorumunu yaptı.

Beyaz Saray: Suriyeden çekilmeye başladık
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmeye başladık
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