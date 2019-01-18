Beyaz Saray doğrulamıyor: ‘İşte Trump’ın Ortadoğu planı’ iddiası

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Ortadoğu barış planı’nın, Filistin devletine başkenti Doğu Kudüs olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria’nın yüzde 90’ını kontrol ettiği bir hâkimiyet alanı öngördüğü iddia edildi. Söz konusu iddia İsrailli Reshet 13 kanalında yayınlandı. Buna göre, Doğu Kudüs’ün Arap mahalleleri Filistinlilere bırakılacak, ancak kutsal yerlerin yönetimi Filistinlilere verilmeyecek. Beyaz Saray’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, yayınlanan haberin ‘spekülasyon’ olduğu ve planın detaylarının açıklanmasının aylar süreceği belirtildi.

KUDÜS’ÜN STATÜSÜ

Reshet 13’ün ‘bazı Amerikalı yetkilileri’ kaynak göstererek duyurduğu detaylara göre, plan İsrail’in Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim yerlerinin boşaltılması ya da ek konut inşaatlarının durdurulmasını öngörüyor. İslam, Yahudilik ve Hıristiyanlık için kutsal mekânların önemli kısmının yer aldığı Doğu Kudüs’te taş duvarla çevrili Eski Kent’in İsrail egemenliğinde ancak Filistin ve Ürdün’ün de katılacağı ortak bir yönetime teslim edilmesi de plan dahilinde. İsrail, Kudüs’ü ‘sonsuz ve bölünmez’ başkenti ilan etse de bu statüsü uluslararası olarak tanınmıyor. Filistinliler ise Mescid-i Aksa’nın da yer aldığı Doğu Kudüs’ü başkenti olarak tanımlıyor.

FİLİSTİNLİ MÜLTECİLER

Planda Doğu Kudüs’ün çoğunluğunu Arap nüfusun oluşturduğu mahallelerindeyse Filistin egemenliği öngörülüyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Sözcüsü Nabil Abu Rudeineh, “Özgürlük ve bağımsızlık yolunda, Filistinlilerin umutlarını ve isteklerini engelleyecek herhangi bir proje başarıya ulaşamayacaktır” açıklamasını yaptı. Filistin yönetimi başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları öncesine uygun harita istiyor, aksi bir planın başarısızlığa mahkûm olduğunu savunuyor.

BAŞKAN’IN TEMSİLCİSİ ‘SÜRECE ZARAR VERİYOR’

İsrailli ve Filistinli yetkililer Reshet 13’ün haberiyle ilgili henüz bir değerlendirmede bulunmadı. Trump’ın damadı Jared Kushner ile birlikte planın mimarlarından olan Trump’ın Ortadoğu Barış Elçisi Jason Greenblatt, Twitter’dan yaptığı açıklamada, haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Greenblatt, sorumsuzca yapılan önyargılı haberlerin sürece zarar verdiğini de yazdı. İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) elçisi Danny Danon, İsrail televizyonunun yayınından önce yaptığı bir açıklamada, Donald Trump’ın Ortadoğu Barış Planı’nın İsrail’de 9 Nisan’da yapılacak genel seçimlerden önce kamuoyuna açıklanmayacağını tahmin ettiğini söylemişti.