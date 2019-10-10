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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Beyaz Saray azil sürecine savaş açtı

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Beyaz Saray azil sürecine savaş açtı

BEYAZ Saray, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik başlatılan azil soruşturmasına karşı savaş açtı.

Azil soruşturmasına ilişkin Demokratlara gönderilen mektupta, bunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek Beyaz Saray’ın soruşturmada hiçbir şekilde yer almayacağı belirtildi. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Temsilciler Meclisi’ndeki diğer Demokratlara gönderilen 8 sayfalık metinde, Trump’a yönelik azil soruşturmasının siyasi olduğu ve 2020 seçimleri öncesinde Başkan’ı hedef aldığı belirtildi.

‘SÜRECE KATILMAYACAĞIZ’

Mektupta, “Başkan Trump ve yönetimi, bu şartlar altında sizin partizan ve anayasaya aykırı azil soruşturmanıza katılmayacaktır” ifadelerine yer verildi. Beyaz Saray’ın Gordon Sondland isimli diplomatın Temsilciler Meclisi’nde ifade vermesinin de önüne geçtiği ortaya çıktı. Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den rakibi Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden ile ilgili soruşturma açmasını istediğinin ortaya çıkması üzerine ABD Kongresi hakkında azil süreci başlatmıştı.

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