Beyaz Saray azil sürecine savaş açtı
BEYAZ Saray, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik başlatılan azil soruşturmasına karşı savaş açtı.
Azil soruşturmasına ilişkin Demokratlara gönderilen mektupta, bunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek Beyaz Saray’ın soruşturmada hiçbir şekilde yer almayacağı belirtildi. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Temsilciler Meclisi’ndeki diğer Demokratlara gönderilen 8 sayfalık metinde, Trump’a yönelik azil soruşturmasının siyasi olduğu ve 2020 seçimleri öncesinde Başkan’ı hedef aldığı belirtildi.
‘SÜRECE KATILMAYACAĞIZ’
Mektupta, “Başkan Trump ve yönetimi, bu şartlar altında sizin partizan ve anayasaya aykırı azil soruşturmanıza katılmayacaktır” ifadelerine yer verildi. Beyaz Saray’ın Gordon Sondland isimli diplomatın Temsilciler Meclisi’nde ifade vermesinin de önüne geçtiği ortaya çıktı. Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den rakibi Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden ile ilgili soruşturma açmasını istediğinin ortaya çıkması üzerine ABD Kongresi hakkında azil süreci başlatmıştı.
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