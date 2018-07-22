‘Beyaz’ barış
Sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşma platformu Instagram’da yeni bir ‘akım’ hızla yayılıyor. Kendileriyle, yaşlarıyla ve özellikle de ‘beyazlayan saçları’yla barışık kadınlar, fotoğraflarını ve deneyimlerini, ‘Grombre’ adlı hesap üzerinden paylaşıyor, birbirlerine destek oluyor.
Batı’da beyaz saçlı kadınlar arasında saçlarını olduğu gibi kabul edip boyamayı reddeden kadınlar, ‘Grombre’ adlı Instagram hesabında bir araya geldi. BBC’nin haberine göre Grombre’yi, “Kadın olmak, yaşlanmamak için baskı görmek ve değişmeye zorlanmak demek; ama ben bu yoldan yürümeyeceğim. Ben kendimin gerçekten nasıl olduğunu görmek istiyorum” diyerek yola çıkan Martha Truslow Smith (26) kurdu.
Beyaz saçlarına gözleri gibi bakan ‘cesur’ kadınlara hikâyelerini gönderme ve yaşadıklarını anlatma şansı tanıyan Grombre hesabı, kısa sürede 10 bin takipçiye ulaştı. Lady Gaga ve Ariana Grande gibi ünlü isimler beyaz saçların moda olmasını sağlarken, Beyoncé ve Mariah Carey ile beraber çalışan saç boyama uzmanı Rita Hazan’a göre, gümüş ve platin renklerle pembe gibi pastel renklere son yıllarda büyük ilgi var. Teksas’ta yaşayan Stephanie Tunchez (30) de, “Kendi kendime şöyle düşündüm, ‘İnsanlar bu görüntüye kavuşmak için kuaförde yüzlerce dolar harcıyor, ben ise onları kapamaya çalışıyorum” diye konuştu.
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