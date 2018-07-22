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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
22.07.2018 - 23:37, Son Güncelleme:

Beyaz Baretliler’e tahliye

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Beyaz Baretliler’e tahliye

Güneybatı Suriye’de rejim ve DEAŞ kalıntıları tarafından sıkıştırılan Beyaz Baretliler mensubu 422 kişi ve aileleri İsrail operasyonuyla kurtarıldı. Gönüllüler işgal altındaki Golan Tepeleri’nden Ürdün’e geçiridi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Baretliler’in tahliyesi için ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve başkaca liderlerin ricada bulunduğunu belirti. Netanyahu, “Bunlar, hayat kurtaran insanlar ve hayatları şimdi tehlikede. Önemli bir insani jest olarak onların İsrail üzerinden diğer ülkelere götürülmeleri için yetki verdim” açıklaması yaptı. Tahliye operasyonu, sekiz yıldır süren Suriye içsavaşına İsrail’in bu anlamdaki ilk müdahalesi olarak değerlendiriliyor.

AVRUPA’YA YERLEŞTİRİLECEKLER
Ürdün hükümeti de Birleşmiş Milletler’e (BM) 800’den fazla Suriye vatandaşının Ürdün üzerinden geçerek, Batılı ülkelere yerleştirilmelerini organize etmek üzere yetki verdiğini teyit etti. Beyaz Baretliler ve ailelerinin Ürdün’de kontrollü bir alanda tutulacağı ve BM değerlendirmesinin ardından Batılı ülkelere gönderileceği belirtildi. Ürdün; Britanya, Almanya ve Kanada’nın hayati tehlikeye dikkat çekerek, gönüllüleri ve ailelerini belirli bir süre içerisinde bu ülkelerde iskan etmek üzere yasal olarak bağlayıcı bir girişim başlattığını belirtti. Ürdün Dışişleri Sözcüsü Muhammed el-Kayed, bu üç ülkenin başta 827 gönüllü ve ailelerini almayı kabul ettiğini fakat daha sonra 422 rakamında anlaştığını söyledi. Kanada 50, Almanya ise sekiz gönüllü ile ailelerini kabul edeceğini duyurdu.

SALİH: ESAD ENGELLEYİNCE...
Beyaz Baretliler Başkanı Riyad Salih, kesin rakam vermeyerek, birçok gönüllü ve ailesinin tahliye edildiğini açıkladı. Anadolu Ajansı’na verdiği demeçte Salih, Suriye-Ürdün sınır hattında bulunan ekiplerin ve yakınlarının tahliyesinin Esad rejimi tarafından engellediğini ve bunun üzerine BM ile iletişime geçtiklerini ifade etti. Salih, “Böylece onların güvenliği için (İsrail işgali altındaki Suriye toprağı) Golan Tepeleri üzerinden Ürdün’e geçişlerini sağladık” dedi.

Devlet medyası, İsrail’i işaret ederek, “Beyaz Baretliler’in düşmanla işbirliği” yorumunda bulundu. El İkbariye televizyonunun “skandal” olarak değerlendirdiği tahliye için, resmi haber ajansı SANA da “grubun sırrı su yüzüne çıktı ve ajanlık görevleri sona erdi” yazdı.

BİLGİ NOTU
Rejim ve destekçileri, 20 Haziran’da Rusya’nın hava desteğiyle ülkenin güneyindeki Dera’ya operasyon başlatmıştı. Rusya ve muhalifler, 6 Temmuz’da, Dera’da kalıcı ateşkes ve tahliye anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı. Dera’dan ilk tahliye konvoyu 15 Temmuz’da İdlib’e hareket etmişti. 

Beyaz Baretliler’e tahliye

NOBEL’E ADAY
- Beyaz Baretliler (White Helmets) olarak bilinen sivil savunma gönüllüleri, 2013’te kuruldu.

- Arama Kurtarma Derneği (AKUT), bu sivil savunma ekibini eğitmişti.

- Suriye İç Savaşı’nda on binlerce insanı kurtaran Beyaz Baretliler, 3 bin civarında kişiyle çalışmalarını sürdürüyor.     

- Kuruluş genelde Suriyeli muhalif grupların denetimindeki bölgelerde faal olsa da, kendisini siyaseten bağımsız olarak tanımlıyor.

- Suriye rejimi ve müttefiki Rusya, Beyaz Baretliler’i “terörst” olarak nitelendiriyor ve onları dış güçlerin ajanı olmakla ve radikal gruplarla işbirliği yapmakla suçluyor.

- Beyaz Baretliler’in şu ana kadar 200’den fazla üyesi hayatını kaybetti.

- Kuruluş, 2016 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.

- Netflix yayın şirketinin yapımı olan “The White Helmets” (Beyaz Baretliler) adlı eser 2017 Oscar töreninde en iyi kısa belgesel ödülünü kazanmıştı.

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