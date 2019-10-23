Beyaz Baretliler’e 4.5 milyon dolar
ABD, Suriye’de 3 binden fazla çalışanıyla arama, kurtarma ve ilk yardım faaliyetleri yürüten Suriye Sivil Savunma örgütüne 4.5 milyon dolar yardımda bulundu.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Beyaz Baretliler olarak bilinen söz konusu örgütün Suriye’de 8 yıldır devam eden savaş süresince çeşitli etnik ve dini gruplardan 115 bin kişiyi kurtardığı vurgulandı. Açıklamada, diğer ülkeler de sivilleri korumaya yönelik çalışmalara destek vermeye çağrıldı.
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