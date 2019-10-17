Beyaz atı üstünde meydan okudu
KUZEY Kore lideri Kim Jong-un, beyaz atıyla “Kim hanedanlığının ana yurdu” kutsal Paektu dağının karlı zirvesine çıktı.
Kuzey Kore lideri burada yaptığı açıklamada, ABD’nin ülkesine karşı yaptırımlarının üstesinden geleceklerini belirtti. Kim, “ABD’nin Kuzey Kore karşıtı hasım güçleriyle Kore halkına verdiği acı öfkeye dönüştü. Düşmanın çabaları ne kadar ısrarcı olursa olsun, biz kendi çabalarımızla gelişme ve zenginliğin yolunu açabiliriz” dedi.
Kuzey Kore’ye nükleer programı nedeniyle 2006’dan beri yaptırımlar uygulanıyor. Kuzey Kore medyası, Kim’in at sırtındaki pozlarını ‘dünyayı hayretler içinde bırakacak ve Kore devrimini ileri taşıyacak büyük bir operasyonun habercisi’ olarak yorumladı. Reuters ajansı, Kuzey Kore liderinin önemli kararlar öncesinde bu dağa çıktığına dikkat çekti.
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