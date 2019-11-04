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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
04.11.2019 - 07:51, Son Güncelleme:

Beşir Sudan'da aklanırsa Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanabilir

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Beşir Sudan'da aklanırsa Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanabilir

Sudan'da geçiş dönemi yönetiminin ortağı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) yöneticilerinden İbrahim eş-Şeyh, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, "Devrik lider Ömer el-Beşir, içeride işlediği suçlardan dolayı Sudan'daki yargılamalardan aklanırsa yurt dışında Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) cezalandırılacak. ÖDBG, devrik lider Ömer el-Beşir'in Sudan mahkemelerinde aklanması durumunda UCM'ye teslim edilmesini kabul etti. Bu konuda herhangi bir sorun yok." dedi.

ÖDBG Sözcüsü Vecdi Salih de Beşir rejimini, kurumlarını tamamen ortadan kaldıracak ve devletin tüm mal varlıklarına el koymasına imkan tanıyacak yasa tasarısının tamamlandığını bildirdi.

SUDAN'DAKİ OLAYLAR

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir'in askeri darbeyle görevinden alınmasına neden olan halk hareketlerine liderlik eden ÖDBG, 21 Ağustos'ta başlayan ve 39 ayın ardından seçimlerle sona erecek geçiş dönemini askerle ortak yönetecek.

Ülkenin Darfur bölgesinde 2003'te patlak veren ve hala süren çatışmalar, insani krizin yanı sıra Sudan yönetiminin soykırımla suçlanmasına neden olmuştu.

Hükümet güçleri ve destekledikleri milis güçler Cancavidler ile bölgedeki kabileler arasındaki çatışmalarda şimdiye kadar 10 binlerce kişi hayatını kaybetti, 2 milyondan fazla kişi yerinden oldu. 

Darfur sorunu nedeniyle UCM, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir hakkında soykırım gerekçesiyle tutuklama kararı vermişti.

UCM, 4 Mart 2009'da Beşir'i "soykırım, insanlığa karşı suç ve Darfur'da savaş suçu işlemekle" suçlamıştı. Beşir ise UCM'yi "sömürge organı" olarak tanımlamış ve yetkili olmadığını öne sürmüştü.

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