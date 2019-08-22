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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
HÜRRİYET
22.08.2019 - 08:04, Son Güncelleme:

Beşar Esad'dan kaçış

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Beşar Esad'dan kaçış

Esad’ın Han Şeyhun’u ele geçirmesine yol açan saldırılar göçü hızlandırdı. Son 4 günde 60 bin kişi Türkiye sınırına yığıldı. 1 milyona yaklaşan sınırdaki nüfus, 1.5 milyona çıkabilir.

İç göçle birlikte nüfusu 4 milyona yükselen İdlib’in büyük bölümü muhaliflerin kontrolünde. Türkiye ile Rusya arasında İdlib mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018’den beri bölgeden 946 bin sivil göç etti. Suriye ordusunun 2 Şubat’tan bu yana yoğunlaştırdığı saldırılarla bölgenin harabeye dönmesi ve Han Şeyhun’un düşmesiyle İdlib’den kaçış hızlandı.

Bulabildikleri araçlara eşyalarını yükleyen binlerce İdlibli kuzeye doğru yola çıktı. Son 4 günde Türkiye sınırına 60 bin kişi geldi. Yerel kaynaklar, İdlib’in Eriha, Serakib ve Maaretinuman ilçelerindeki nüfusun yüzde 10’unun göç ettiğini, Suriye ordusunun buralara saldırması halinde sınıra yığılanların sayısının 1.5 milyona ulaşabileceğini söyledi.

İDLİB’DE 1 YIL İÇİNDE 1 MİLYON KİŞİ YOLLARDA

Beşar Esad rejimi ve Rusya’nın saldırıları nedeniyle İdlib mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018 tarihinden bu yana ‘İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi. Bölgedeki göç sürecini izleyen Suriye Müdahale Koordinatörlüğü’nden alınan bilgiye göre, saldırıların yoğunlaştığı 2 Şubat’tan bu yana Esad rejimi ve Rusya’nın saldırılarında 11 çadır kent, 30 sivil savunma merkezi, 66 sağlık tesisi, 106 okul, 18 pazar yeri, 71 cami, 2 su santralı, 3 elektrik santralı ve 16 fırın hedef alındı. Bu süre içinde 5 insani yardım çalışanı, 10 sivil savunma görevlisi, 11 ambulans görevlisi ve 4 sağlık görevlisi yaşamını yitirdi.

SAYI 1.5 MİLYONA ULAŞABİLİR

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde göç veren yerleşimler şöyle: Hama’dan Latamine, Kefrenbude, Kefer Zita ilçeleri, Madik Kalesi beldesi, Haviz, Huveyce, Kahira ve Şeria köyleri, İdlib’de Han Şeyhun, Kefrenbil, Cisr eş Şuğur, Maaretinuman, Eriha, Serakib ilçeleri, Kensafra, Keferruma, Habit, Cercenaz, Ermenaz, Teftenaz beldeleri, Ureynibe, Babolin, Maarhatat, Kefir, Tel Mennis, Hamidiyye, Kefer Secne, Kirisa, Bsida, Bini, Teri, Gadafa, Maarrıthırme köyleri.

Beşar Esaddan kaçış

Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac, Han Şeyhun ilçesinin tamamen boşaldığını vurgulayıp, “Eriha, Serakib ve Maaretinuman ilçelerinin nüfusunun henüz yaklaşık yüzde 10’u göç etti. Eğer saldırılar bu ilçelere doğru genişlerse, göç edenlerin sayısı 1.5 milyona ulaşabilir” uyarısında bulundu.

MUTABAKATA RAĞMEN ÇATIŞMA SÜRÜYOR

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse içsavaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib’in merkezi Mart 2015’te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İdlib’e yönelik saldırıların artmasının 3 milyon sivilin güvenliğini tehlikeye atacağı uyarısında bulundu. “İdlib’e yönelik saldırıların artması 3 milyon sivilin hayatını etkileyecek yeni sorun dalgası yaratabilir” diyen Dujarric, tüm taraflara uluslararası insani hukuka saygı göstermesi çağrısı yaparak İdlib mutabakatına derhal geri dönülmesi gerektiğini vurguladı.

KAÇIŞIN İSTİKAMETİ TÜRKİYE

İdlib ve Hama kentleri arasında kalan Cercenes ile Mare’de önceki gün yoğunlaşan bombardıman, dün sabaha kadar sürdü. Bölgede yaşayanlar eşyalarını araçlarına yükleyerek bombardımanından kaçtı. Siviller Türkiye sınırına doğru giderken İdlib yolunda araç kuyruğu oluştu. 4 günde 60 bin kişi İngiliz Reuters Ajansı da son günlerde onbinlerce kişinin İdlib’in içlerinden Türkiye sınırına doğru kaçtığını belirtti. Han Şeyhun’un kuzeyindeki Maaret el Numan’dan büyük bir göç oldu. İnsani yardım görevlileri de son 4 günde 60 bin kişinin

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