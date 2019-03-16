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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
16.03.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

'Bunga bunga' ifşacısı ölü bulundu

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'Bunga bunga' ifşacısı ölü bulundu

İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin "bunga bunga" olarak bilinen partilerini ifşa eden kilit tanıklardan Fas asıllı model Imane Fadil'in şüpheli bir şekilde öldüğü ortaya çıktı. Milano Savcılığı, Fadil'in ölümüyle ilgili olarak cinayet şüphesiyle soruşturma açtı.

İtalyan haber ajanslarının savcılık makamlarına dayandırdığı haberlere göre 34 yaşındaki Imane Fadil, 29 Ocak'ta Milano'da hastaneye kaldırıldı. 1 Mart'ta hayatını kaybetti.

Fadil'in ölüm haberi ise ancak bugün duyuruldu.

İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre şiddetli karın ağrısı, şişkinlik gibi şikayetleri olan Fadil, hastanede tedavi altındayken görüştüğü aile üyelerine ve avukatına birileri tarafından zehirlendiğinden kuşkulandığını söyledi.

'PARTİLERİN KİTABINI YAZIYORDU'

2011 yılında dönemin başbakanı Berlusconi'nin evinde verdiği partilerden bazılarına katılan Imane Fadil, daha sonra bu partilerin cinsellik içeren detaylarını mahkemede anlatmıştı.

Imane Fadil'in "bunga bunga" olarak anılan bu partiler hakkında bir kitap yazmakta olduğu da belirtiliyor.

Fadil, geçen yıl Il Fatto Quotidiano gazetesine verdiği mülakatta Berlusconi'nin evindeki ortamı "onlarca kadının katıldığı bir çeşit tarikat" diye tanımlamıştı.

Milano Savcılığı soruşturma kapsamında, hastane kayıtları ve otopsi raporunun yanı sıra Fadil'in yazmakta olduğu kitabın taslağını da inceleyecek.

Savcı Francesco Greco, İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda, zehirlenme ihtimalini de değerlendirdiklerini söyledi.

Greco, son günlerinde büyük "eziyet" çektiğini belirttiği Fadil'in hastanedeki tıbbi kayıtlarında "bazı anormalliklere" rastladıklarını da söyledi ancak bununla ilgili detaylı bilgi paylaşmadı.

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