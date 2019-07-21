Berlin’den Suriye’ye savaşmak için döndü
Suriye’de Esad rejimine karşı muhaliflere katılan, ancak 2015 yılında Türkiye ve Ege üzerinden Almanya’ya kaçıp yerleşen Muhammed el-Naimi’nin (23) geçen ay savaş için ülkesine geri dönmesi Fransız haber ajansı AFP’ye konu oldu.
AFP’ye göre Naimi, 2011 yılında Suriye’nin güneyindeki Kuneytra’da ülkede değişim isteyen barışçıl gösterileri katıldı. Daha lise öğrencisiydi. Ancak Esad’ın gösterilere yönelik sert müdahalesinin ülkeyi iç savaşa sürüklemesinin ardından silahlı muhaliflere katılan Naimi, 2015’te bölgenin rejim kontrolüne geçmesi üzerine ülkeden ayrılma kararı almış.
‘PİŞMAN DEĞİLİM’
Arkadaşlarıyla Suriye’yi bir baştan bir başa kat edip Türkiye’ye gelen Naimi, sonrasında Ege üzerinden Almanya’ya ulaşmış. Berlin’de eğitimine devam eden, kendisine belli bir aylık bağlanan Suriyeli genç, İdlib’te savaşın tekrar tırmanması üzerine ülkesine dönmeye karar vermiş. Bir zamanlar ABD’nin desteklediği Ceyş el İzza’ya katılıp silahlı eğitim almaya başlamış. Naimi, “Berlin’de yaşıyordum, eğitimim sürüyordu. Alman vatandaşları gibi benim de haklarım vardı, aylığım vardı. Ancak mutlu değildim, ülkemi özlüyordum. Anne, babam dönmeme karşı çıktı, beni engellemek istedi. Almanya’yı sevmiştim, ancak memleketim Suriye gibisi yok. Aldığım karar için pişman değilim, bunu para için yapmadım. Derdim para olsaydı, Almanya’da kalırdım” dedi.
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