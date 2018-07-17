Berlin’den ABD’ye dış politika uyarısı
ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ni (AB) ticarette ‘düşman’ olarak nitelemesi Almanya’da da büyük tepkiye neden oldu.
Alman Funke yayın organına konuşan Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Beyaz Saray’a artık sınırsız güvenemeyiz” dedi.
Maas, “ABD Başkanı’nın AB’yi rakip görmesi, Donald Trump’ın başkan olmasından bu yana siyasi Atlantik ile AB arasındaki siyasi uçurumun ne kadar genişlediğini gösteriyor. ABD ile ortaklığımızı sürdürebilmemiz için bu ilişkiye yeni bir ayar vermemiz gerekir" dedi.
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