Berlin’de terör estirdiler
TERÖR örgütü PKK yandaşları dün Berlin’de gösteri yaptı. Berlin Oranienplatz meydanında toplanan kalabalık, daha sonra Oranien caddesi boyunca yürüyüşe geçti.
Türkiye aleyhine slogan atan ve pankart taşıyan göstericiler, bir evin camında Türk bayrağı asılı olduğunu görünce, binayı taş yağmuruna tuttu. Polisin müdahalesi üzerine olaylar çıktı. Polis binaya taşla saldıran göstericileri gözaltına aldı. Şiddet yanlısı göstericilere polis kelepçe takarak, etkisiz hale getirmeye çalıştı. Öte yandan, Berlin’de DİTİB’e bağlı Koca Sinan Camisi, cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 02.05’te alevler içinde yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri alarm üzerine harekete geçti ve 60 kişilik itfaiye ekibi bir buçuk saat sonra yangını kontrol altına alabildi. Berlin polisinden yapılan açıklamada, çay ocağının giriş kapsındaki camın kırılmasından dolayı camiye saldırı düzenlendiğinin varsayıldığı ifade edildi. Geçen perşembe günü de Lauffen kentinde bir cami kundaklanmıştı.
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