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Dünya
AA
Haber Giriş: 19.01.2020 - 17:42,Son Güncelleme:/

Berlin'de kritik zirve devam ederken Libya'nın başkentinde patlama sesleri

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Libya’daki taraflar ve uluslararası toplum Almanya'nın başkenti Berlin toplanırken, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlal etti.

Başkent Trablus'ta belirli aralıklarla farklı şiddette patlama sesi duyulurken, kentin güneyinden siyah dumanlar yükseliyor.

Berlinde kritik zirve devam ederken Libyanın başkentinde patlama sesleri

Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçlerin ortak Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hallatat ve Hallet el-Furcan bölgesinde Hafter milislerinin ateşkesi ihlal ederek havan saldırısı düzenlediklerini, kendilerinin de bu saldırıya karşılık verdiğini ve durumu kontrol altına aldıklarını ifade etti.

Berlinde kritik zirve devam ederken Libyanın başkentinde patlama sesleri

Medeni, Hafter milislerinin havan saldırısının Hallatat bölgesindeki petrol tankerlerine isabet ettiğini, bu nedenle yangın çıktığını söyledi.

Bu arada, farklı şiddetteki patlama sesleri uzun aralıklarla sürüyor.

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