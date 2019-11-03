Berlin’de Kıbrıs zirvesi yapılacak
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıslı Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis’i 25 Kasım’da Berlin’de üçlü görüşmeye davet etti.
İki lider, Güvenlik Konseyi’nin bir süre önce talep ettiği ‘Kıbrıs sorununun çözümü konusunda yaptıklarını’ anlatan raporları zirve öncesinde BM’ye gönderirken, Doğu Akdeniz’deki enerji krizinin masada olması kesinleşti. Akıncı BM’ye gönderdiği raporunda, Rumların başlattığı enerji krizine Türk tarafının önerdiği ‘ortak komite’ teklifini öne çıkardı. Anastasiadis ise raporunda bugüne kadar Kıbrıs müzakerelerinde konunun gündeme gelmediğini, ancak Türkiye’nin sondaj çalışmalarının müzakereleri engellediğini savundu.
HEDEF 5’Lİ ZİRVE
Guterres, iki yılı aşkın süredir askıda bulunan Kıbrıs müzakerelerini başlatabilmek amacıyla tarafların, yol haritası niteliğindeki ‘referans şartları’ konusunda anlaşmaya varmasını hedefliyor. Guterres, gayriresmi düzenlenen zirveden olumlu sonuç alınırsa; bu defa Kıbrıs’ta garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’yi de 5’li formatta toplantıya çağıracak.
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