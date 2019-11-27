Berlin zirvesinden beşli konferans çıktı
KIBRIS sorununa çözüm bulmak için Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis’in üçlü görüşmesinden garantör ülkelerin dahil olacağı beşli konferans kararı çıktı.
Akıncı, “Rayından çıkmış görünen bir treni rayına yeniden yerleştirdik” dedi. Garantör devletler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile Kıbrıslı Türk ve Rum liderler arasında bir konferans düzenlenmesinde mutabakata varıldığını söyleyen Akıncı, konferans için kesin bir tarih ise belirlenmediğini aktardı. Akıncı, muhtemel zirvenin KKTC’de nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra toplanmasını beklediğini kaydetti.
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