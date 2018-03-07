Berlin sürprizi... Bu kadar ilgiyi, turizmciler de beklemiyordu!

ALL Anatolia Turizm Geliştirme şirketinin başkanı Hüseyin Baraner: “Türkiye’ye geri dönüş var. Gelişme bizi çok rahatlattı. Geçen yıl Türk turizmi için şimdiye kadar yaşanmış en karanlık yıldı. Ama bu yıl bunu aşıyoruz. Eğer bir olumsuzluk yaşanmazsa, Almanya’dan 4 milyon 200 bin civarında turist bekliyoruz. Bunun için uçak programları ayarlandı. Uçak programları Almanya’dan bu yıl 4 milyon 200 bin turisti getirecek kapasitede. Uçak şirketleriyle sözleşmeler imzalandı. Eğer yeni krizler yaşamak istemiyorsak, Türk turizmini yeni ürünlerle güçlendirmemiz lazım. Zengin bir tarihi kültüre sahip Anadolu, bunun için çok imkan sunuyor. Anadolu artık eski Anadolu değil. Yolları, altyapısı var. Hastaneleri var. Bizim Anadolu kültürünü piyasaya etkili biçimde sunmamız lazım. Anadolu’ya turizm artarsa, bu sahil turizmini de güçlendirir. Fuarda sadece sahiller otellerle temsil ediliyor. Bir Anadolu programı yok. Biz All Anatolia olarak gündüz Anadolu’da tarihi yerleri, akşam ise termalde yorgunluğu atacak kültür ve sağlık turizmine ağırlık vereceğiz. Gündüz Efes’i gezen turist, akşam 1.5 saat ötedeki Pamukkale’de termale gidecek.”

“Türkiye’de dört kişilik bir aile yüksek sezonda iki hafta her şey dahil 2 bin ile 6 bin euro arasında tatil yapabilir. Bu fiyat İspanya’da her şey dahil olmadığı ve hizmette Türkiye’den çok geri olduğu halde 2 bin 500 ile 10 bin euro arasında. Türkiye’de fiyatlar İspanya’dan yüzde 30, Yunanistan’dan yüzde 20 daha düşük. Ama talep arttıkça fiyatlar da yükseliyor. Türkiye’de fiyatlar 2015’e kıyasla yüzde 20 altında ama geçen yıla kıyasla yüzde 30 artışta.”

Çanakkale Turistik Oteller Birliği Asos Bölge Sorumlusu Hilmi Selimoğlu: “Ben altı yıldır Berlin Turizm Fuarı’na geliyorum. Bu sene Türkiye’ye ve Truva’ya ilgi çok yüksek. Bu yıl tüm dünyada Truva yılı. Truva Müzesi açmak için tüm hazırlıklar hızla sürüyor. Müze bu yıl açılacak. Tüm dünyadan Truva’ya ait tarihi eserler Truva Müzesi’ne toplanıyor. Bunun dışında çok yönlü etkinlikler yapılacak. En önemlisi de Truva-Asos arasında kültür rotası yolu, gelecek yıl açılacak. Aziz Paul’un gittiği yol olan bu yol yürüyüş ve bisiklet yolu olacak ve yol üzerindeki köyler turizm için önemli duraklar olacak. Geçen yıl 330 bin turist Truva’ya geldi. Bu yıl 1 milyon bekliyoruz.”

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya: “Her zaman söylediğimiz bir şey var, burası bizim ana pazarımız. Yani burası hapşırdığı zaman her taraf zatürree oluyor. Dolayısıyla Almanya, Rusya ile birlikte en önemli turist aldığımız yerlerden. Çok önemli bir fuar, çok da hareketli başladı. Geçen yıldan bugüne yüzde 60’a yakın rezervasyon artışı var. Mükemmel bir iyi gidişat var ve inşallah böyle gidecek ve rekor yılı olacak. Almanya da rekor yılı olacak diye düşünüyorum. İnşallah 2015’in de üstüne çıkacağız.”

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık: “Tüm kaynak pazarlarda Türkiye’ye ciddi artış var. Erken rezervasyon sayıları bunu doğrular nitelikte. Bu fuar da en belirleyici fuarlardan biri. Fuar kapılarını yeni açtı, bugün (dün), yarın (bugün) ve sonraki günlerde yapılacak temaslar 2018 yılını belirleyecek. Başta Alman pazarı olmak üzere tüm kaynak pazarlarda da rezervasyon anlamında Türkiye’ye doğru çok ciddi bir geri dönüş var.”

Aska Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Aslan: “Fuarın hareketli geçeceğine inanıyoruz. Bize gelen rezervasyon akışına baktığımızda 2018’in Avrupa’da da hareketli olduğunu görüyoruz. Artı yönde rezervasyonlarımız var, dolayısıyla Rusya, İngiltere’de ciddi artışlar var. Her yerde güzel bir hava esiyor. Şu andaki rezervasyonlarda ciddi anlamda Alman pazarında artış görebiliyoruz” dedi.

Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği (KUYAB) Genel Müdürü Muzaffer Eken: “Bu sene yılbaşından itibaren rezervasyonlarda büyük artış var. Bu yıl Antalya’da 14 milyona yakın turist bekleniyor. ITB Fuarı’nda gördüğümüz yoğunluktan da çok memnunuz. Çok talep var Türkiye’ye. Özellikle Alman acentelerinin çoğu otellerde rezervasyon kapmak istiyor. Birçok otelimizde ilk günden rezervasyonlar dolmuş durumda. Özellikle Belek, Kundu ve Alanya tarafında otellerin çoğu şu andan itibaren satışlarını durdurma noktasına geldi. Umutluyuz. İnşallah bu sene rekorlara imza atarak sezonu tamamlayacağız.”

NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz: “Türkiye standının her tarafta kültür turizminin öne çıkartılması çok iyi. Onun dışında Türkiye 2 bin kişiye yakın bir katılım gösteriyor. Turizmcinin Almanya’ya verdiği önemi de gösteriyor bu. İspanya, İtalya, Yunanistan’ın stantlarını da gezdim ama stant, ortam, katılım olarak Türkiye bu ülkelere göre çok daha hazır.”

Calista Hotel Genel Müdürü Ali Kızıldağ: “Zaten pazardan alınan ilk verilerde ciddi artış öngörülüyor. Yine de hiçbir pazarda disiplini elden bırakmamak lazım. Şu an iyi bir rüzgar esiyor olabilir ama tersine de dönebilir. Malum yaşadığımız coğrafya huzurlu, istikrarlı olmadığından her türlü riski içinde barındırıyor. Operatörlerden aldığımız veriler olumlu. Bu seneyi olumlu kapatırsak, hem fiyat hem doluluk anlamında asıl performansı 2019’da gösteririz diye düşünüyorum.”

Manavgat- Side Turizm Yatırımcıları Birliği Başkanı Cengiz Haydar Barut: “Rakam söylemek için erken; ama ben, eski rakamlara Almanya’da çok rahatlıkla ulaşacağımızı tahmin ediyorum.”