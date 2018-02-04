Berlin-Münih trenini kaçırdı!

ALMANYA’da Başbakan Merkel birinci koalisyon görüşmelerinden bir hükümet çıkmayınca, bir hafta önce Sosyal Demokratlarla (SPD) yeniden bir büyük koalisyon için masaya oturdu. Müzakerelere başlarken 4 Şubat pazar akşamı son müzakere tarihi olarak hedeflendi. Parti liderleri ve çalışma grupları pazar sabahı masaya otururken, Hıristiyan Birlik müzakerelerin bitmesi için baskıyı artırdı.

“CSU liderinin akşam saat 16.05’te Berlin’den Münih’e hareket edecek trene yetişmesi gerekiyor” denildi. Ancak CDU lideri Merkel ve SPD lideri Schulz temkinli konuştu. Merkel son oturuma iyi duygularla girdiğini söylerken, “Daha karara bağlanacak önemli noktalar var” dedi. SPD lideri Schulz da, bunun son oturum olmasını arzu ettiğini, ancak daha kira ve konut politikası, belirli süreli iş sözleşmeleri ve iki sınıflı sağlık sisteminin kaldırılması noktalarını yoğun müzakere etmeleri gerektiğini kaydetti. Schulz, “Çok, çok yoğun bir müzakere günü olacak” dedi.

ZAMAN BASKISI YANLIŞ

SPD lideri Schulz, böyle bir önemli müzakere safhasının zaman baskısı altında geçmemesi gerektiğini söyledi. SPD daha fazla sosyal konut yapımı isterken, Hıristiyan Demokratlar konut alımını teşvik etmeyi savunuyor. SPD aynı zamanda resmi sağlık sigortasıyla özel sağlık sigortası arasındaki farkın ve belirli süreli iş sözleşmelerinin sona erdirilmesini istiyor. Siyasi partiler bu konularda uzlaşamazsa, erken seçim görünüyor. Uzlaşma sağlanırsa, SPD üyelerinin koalisyon sözleşmesine “Evet” demesi gerekiyor.

SPD koalisyon sözleşmesini 440 binin üzerindeki üyelerinin onayına sunacak. Mektupla yapılacak oylama işlemi 3 hafta sürecek. Çoğunluk evet derse, koalisyon kurulacak. SPD gençlik teşkilatı Jusos ve partinin sol kanadı büyük koalisyona karşı ve hayır kampanyası yürütüyor. SPD içinde parti Genel başkanı Martin Schulz’un bakanlık görevi almasına karşı çıkanlar da var. Üyelerin en az yüzde 20’sinin oylamaya katılması gerekiyor. 2013’teki koalisyon sözleşmesi üzerine oylamaya SPD üyelerinin yüzde 78’i katılmış, yüzde 76 evet çıkmıştı. Büyük koalisyonun mart ayı başında yemin ederek, göreve başlaması bekleniyor.

KİRA VE KONUTTA ANLAŞTILAR

Koalisyon müzakerelerinde uzlaşma sağlandı. Buna göre sosyal konut inşaatı için 2 milyar euro bütçe ayrıldı. Ayrıca devlet konut yapımını teşvik edecek. Bunun için 2 milyar euro daha bütçe ayrılacak. Özellikle çocuklu ve orta gelirli ailelerin ev sahibi olması için çocuk başına ve yılda bin 200 euro prim verilecek. Kira artışını frenlemek için önemli önlemler alınacak.