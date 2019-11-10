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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Celal ÖZCAN/BERLİN
10.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yılı

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yılı

Almanyayı Doğu ve Batı olarak ikiye bölen Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yılı törenlerle anıldı.

Duvarın yıkılışı anısına Berlin’de Bernauer caddesi üzerindeki duvarın kalıntısı ve müzesi önünde bir tören düzenlendi. Törene Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel ile birlikte Polonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhurbaşkanları, Berlin’le kardeş kent olan İstanbul, Budapeşte, Prag, Brüksel Büyükşehir Belediye Başkanları da katıldı. Törende konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier duvarın yıkılışını minnetle andıklarını vurguladı. Merkel kilisedeki törende yaptığı konuşmada Avrupa’nın temel değerlerinden olan özgürlük ve demokrasiyi savunmak gerektiğini belirterek “Nefrete, ırkçılığa ve Yahudi düşmanlığına karşı çıkmamız lazım” dedi. Merkel, törene davetli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile el sıkışarak ayaküstü sohbet etti. İmamoğlu, Twitter hesabından Başbakan Merkel’le sohbetinde kendisini İstanbul’a davet ettiğini belirtti ve “Merkel’in tebriğini demokrasi sınavını başarıyla geçen şehrimiz adına aldım” dedi.

Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yılı

İMAMOĞLU’NA KYBELE ÖDÜLÜ

Türk-Alman Dostluk Federasyonu tarafından verilen Kybele Dostluk Ödülleri’ne Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu layık görüldü. Müller ve İmamoğlu, iki kent arasındaki dostluk bağlarını çok daha güçlendirme sözü verdi.

Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yılı

Dün akşam Başkent Berlin’de oynanan Hertha Berlin-RB Leipzig maçında, Berlin Duvarı canlandırıldı. “Duvara karşı birleşin, Berlin için birleşin” ifadesi yer alan Berlin Duvarı’nı simgeleyen yapı, taraftarlar tarafından sahada yıkıldı.

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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