Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yılı
Almanyayı Doğu ve Batı olarak ikiye bölen Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yılı törenlerle anıldı.
Duvarın yıkılışı anısına Berlin’de Bernauer caddesi üzerindeki duvarın kalıntısı ve müzesi önünde bir tören düzenlendi. Törene Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel ile birlikte Polonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhurbaşkanları, Berlin’le kardeş kent olan İstanbul, Budapeşte, Prag, Brüksel Büyükşehir Belediye Başkanları da katıldı. Törende konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier duvarın yıkılışını minnetle andıklarını vurguladı. Merkel kilisedeki törende yaptığı konuşmada Avrupa’nın temel değerlerinden olan özgürlük ve demokrasiyi savunmak gerektiğini belirterek “Nefrete, ırkçılığa ve Yahudi düşmanlığına karşı çıkmamız lazım” dedi. Merkel, törene davetli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile el sıkışarak ayaküstü sohbet etti. İmamoğlu, Twitter hesabından Başbakan Merkel’le sohbetinde kendisini İstanbul’a davet ettiğini belirtti ve “Merkel’in tebriğini demokrasi sınavını başarıyla geçen şehrimiz adına aldım” dedi.
İMAMOĞLU’NA KYBELE ÖDÜLÜ
Türk-Alman Dostluk Federasyonu tarafından verilen Kybele Dostluk Ödülleri’ne Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu layık görüldü. Müller ve İmamoğlu, iki kent arasındaki dostluk bağlarını çok daha güçlendirme sözü verdi.
Dün akşam Başkent Berlin’de oynanan Hertha Berlin-RB Leipzig maçında, Berlin Duvarı canlandırıldı. “Duvara karşı birleşin, Berlin için birleşin” ifadesi yer alan Berlin Duvarı’nı simgeleyen yapı, taraftarlar tarafından sahada yıkıldı.
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