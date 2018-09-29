Bergama Müzesi ziyareti
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Bergama Müzesi’ni ziyaret etti.
Bir kısmı restorasyon dolayısıyla kapalı olan müze ziyareti sırasında Emine Erdoğan, müze müdürü ve küratörlerinden bilgi aldı, eserleri inceledi. Müzede Suriyeli bir misafir sanatçıyla da tanışan Emine Erdoğan, iç savaş ve mültecilikle özdeşleşen Suriye’nin zenginliklerini ortaya koyan eseri hakkında sanatçıdan bilgi aldı. Emine Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in eşi Elke Büdenbender ile 300 yıllık Berlin Charite Hastanesi’ni de ziyaret etti.
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