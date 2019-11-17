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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
17.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Benzin zammına isyan

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Benzin zammına isyan

IRAK’ta 1 Ekim’den beri devam eden gösterilerin ardından benzin fiyatlarına büyük zam yapılan İran’da da gösteriler başladı.

Ahvaz, Hürremşehr, Bircend, Meşhed, Geçsaran, Sircan, Bender Abbas, İsfahan ve Şiraz kentlerinde bir araya gelen küçük gruplar gösteri düzenledi. Sircan kentinde barışçıl olarak başlayan gösterilerde eylemciler kentteki ana akaryakıt depolarını ateşe vermeye çalıştı. Sircan Valisi Muhammed Mahmudabadi, “Ne yazık ki bir kişi, bu olaylar sırasında hayatını kaybetti. Birkaç kişi de yaralandı. Güvenlik güçlerinin hiçbiri doğrudan ateş etme emri almadı, ancak hassas akaryakıt depolarını korumak amacıyla havaya ateş açma talimatı almışlardı ve bunu da yaptılar” açıklamasında bulundu. Göstericilerin ülkenin güneyindeki Irak sınırında, kuzeyinde ve doğusundaki dağınık alanlarda düzenlenmesi dikkat çekerken dün sabah ilk karın düştüğü başkent Tahran’ın ana yollarından olan İmam Ali otoyolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bir kamyondan yola tuğla ve kum dolu poşetler atılırken eylemciler zammı protesto etti.

SINIRI KAPATTIRDI

İran, gösteriler nedeniyle Irak hükümetinden Basra vilayetinden İran’a açılan Şelemçe sınır kapısını yaya trafiğine kapatmasını talep etti.
Irak Gümrükler Heyeti Sözcüsü Aladdin el Kaysi, sınır kapısında ticari geçişlerin normal şekilde devam ettiğini ancak İran’da başlayan gösteriler nedeniyle Tahran yönetiminin talebi üzerine Irak’tan İran’a yaya geçişlerinin tek taraflı durdurulduğunu ifade etti. Sınırın diğer tarafından Iraklı göstericilerin yoğun gösteriler düzenlediği biliniyor.

İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi’nin açıklamasına göre, devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene (75 kuruş) yükseltildi. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene (1,5 TL) çıkartılmıştı. ABD’nin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesi ve uygulamaya koyduğu yaptırımların ardından İran’da ekonomik sorunlar derinleşiyor. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Bağer Nobakht, petrol satışından sağlanacak gelirin milyonlarca aileye yardım olarak dağıtılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de İranlıların yüzde 75’inin ekonomik stres altında olduğunu belirterek petrolden gelecek ek gelirin hazineye değil, onlara geri dönmesi gerektiğini söyledi.

 

IRAK’TA DA EYLEMLER SÜRÜYOR

Irak’ta gösteriler devam ediyor... Ülkedeki Şiilerin en büyük dini merci Ali es Sistani’den gösterilere destek geldi. Sistani, ülkede düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda göstericilerin taleplerinin yerine getirilmediğini belirterek, “Özellikle yolsuzluğa bulaşan büyük devlet yetkililerinin cezalandırılması ve iktidar çevresine tanınan ayrıcalıkların lağvedilmesi konusunda somut adımlar atılmadı. İktidarı elinde bulunduranlar gerçek anlamda reform yapmadıkları için bu durumdan kaçacak ve kurtulacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar” dedi. Protestocular, Basra vilayetindeki ihracat ve ithalatın can damarı Um Kasr Limanı ile günlük yaklaşık 240 bin varil ham petrol üretimi yapan Mecnun Petrol Kuyusu’nun da yollarını kesmişti. Irak’ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim’de başlayan gösterilerde 319’den fazla kişi öldü.

 

GÖSTERİLER İRAN’A DA SIÇRADI

Dünyada giderek yayılan ekonomik temelli protesto dalgası, benzin zamlarının ardından İran’a da sıçradı. ABD’nin sert yaptırımı altındaki İran ekonomisinde son dönemdeki zamlar birçok bölgede irili ufaklı eylemlere neden oldu.

 

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